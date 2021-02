Alcaldes "chapulines" de Veracruz piden licencia para hacer precampaña

XALAPA, VER.- Una decena de alcaldes han hecho públicas sus aspiraciones para participar en el proceso electoral -federal y local- del seis de junio. Algunos han solicitado licencia a las presidencias municipales para "brincar" a un nuevo espacio de representación por lo que han externado su intención de participar en los procesos internos partidistas.

Sin importar las siglas partidistas, algunos munícipes ya promueven su imagen. Solo la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dio a conocer los nombres de alcaldes que contenderán por una diputación federal por la coalición Va por México, quienes en marzo tendrán que pedir licencia para hacer campañas.

Los municipios de Medellín, Ángel R. Cabada, Sayula de Alemán, Orizaba, Agua Dulce, Tres Valles, Amatlán de los Reyes, Cuitláhuac, Nogales, Papantla y Misantla serán administrados por los ediles suplentes en tanto los titulares participan en la selección de candidatos.

El seis de junio se elegirán 20 diputados federales y 50 locales; así como 212 alcaldes, síndicos y más de 600 regidores, para periodos de tres y cuatro años, respectivamente.

Desde el mes de enero alcaldes y diputados locales enviaron solicitudes de licencia al Congreso local para separarse del cargo por un periodo de cinco meses, en tanto se realizan los periodos de precampaña y campaña en los partidos que militan.

Aunque no tiene la candidatura asegurada, presidentes municipales, síndicos y regidores pidieron licencia, pues la ley los obliga a separarse al menos cinco días antes del periodo de precampañas sin goce de sueldo, según lo marca el artículo 63 del Código electoral.

Dicha ley también establece que quienes no resulten ganadores en el proceso interno podrán reincorporarse al cargo del cual pidieron licencia; los que sean postulados deberán mantener su licencia hasta la conclusión del proceso electoral.

Alcalde tiktoker quiere regresar a la diputación

El actual alcalde de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps Espino Barros, se registró el pasado 7 de febrero -día inhábil en la administración municipal- como aspirante a la diputación local del Partido Acción Nacional (PAN).

El panista, identificado con el grupo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y fue colaborador en los dos periodos de de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, cuando se desempeñó como alcalde de Boca del Rio (2007- 2010 y 2013-2016).

Deschamps fue electo como diputado local en 2016, sin embargo durante su periodo como representante popular del distrito de Medellín, en 2017, pidió licencia para poder ser alcalde del municipio. Elección que ganó. En días recientes el panista repitió la maniobra, esta vez con la intención de regresar como diputado local.

El aun presidente municipal es abogado, fue regidor de Boca del Río, director de Desarrollo Económico del mismo municipio y litigó en varios despachos de abogados.

Hipólito Deschamps ha generado polémica por los videos que sube a la red social Tik Tok donde tiene 7 mil seguidores. Su video más popular, donde aparece con sus tres hijos, tiene más de tiene más de 418 mil reproducciones.

Panista de Tres Valles quiere ser diputado local

Manuel Díaz Rodríguez, alcalde de Tres Valles, buscará una diputación local. El médico de profesión pidió licencia el pasado 28 de enero para separarse del cargo de manera temporal y poder participar en el proceso interno del PAN.

El panista fue denunciado con un grupo de 40 alcaldes que se reunieron en Boca del Río para hacer público su apoyo en favor de José Mancha, luego de que magistrados electorales anularon el resultado de la elección de la dirigencia estatal.

El alcalde fue cuestionado en redes sociales por el manejo de 2 millones de pesos que se destinarían a la organización del carnaval de ese municipio, luego de que se suspendió por la pandemia del virus Sars CoV-2.

Aunque evitó polemizar, aclaró en sus redes sociales que el dinero se destinaría a la construcción de domos en dos comunidades, "no me he llevado el dinero" publicó en su red social.

De alcalde de Amatlán a diputado por Córdoba

El 20 de enero, el alcalde de Amatlán de los Reyes, Eduardo Rojas Camacho pidió licencia al cargo para participar en el proceso de elección del PAN, con la intención de jugar la candidatura por el distrito de Córdoba.

El munícipe, de profesión ingeniero agrónomo, es alcalde por segunda ocasión y aunque en el pasado se le ligó a Yunes Linares, está en el ánimo del diputado local Enrique Cambranis y del actual dirigente José Rosendo Guzmán Avilés.

El panista podría competir con Isaac Luz López, hijo de la alcaldesa de Córdoba Leticia López Landeros, quien se ha mencionado como posible abanderado.

Alcalde de Cuitláhuac va por diputación en Huatusco

Por su parte, Santiago Morales Rendón, alcalde de Cuitláhuac, participará en el proceso de elección por la diputación federal por el distrito de Huatusco. El 28 de enero notificó al Congreso local de la separación temporal por un periodo de 30 días, de no obtener la candidatura regresará a la administración municipal.

Más tarde publicó en redes sociales un mensaje en el que dio a conocer su decisión a la población: "Amigas y amigos, les informo que he pedido licencia al cabildo para ausentarme por 30 días, lo hago para tener la oportunidad de inscribirme como precandidato a la diputación federal por el Distrito XIII de Huatusco. Gracias por su apoyo y como siempre con la gran oportunidad de servir a todos los ciudadanos", publicó.

Alcalde de Misantla también quiere diputación local

El alcalde de Misantla, Othón Hernández Candanedo buscaría la diputación local para sustituir en la diputación a su hija María Graciela Hernández Íñiguez.

A la llegada de la actual administración el panista creó la Alianza Veracruzana de Alcaldes, a la que integró a más de 90 presidentes municipales. El frente criticó algunas acciones de Morena, sin embargo, después evitaron hacer comentarios de la administración estatal.

Alcalde morenista, de gobernar Agua Dulce a diputación

El primer alcalde de Morena que pidió licencia es Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, quien buscará la diputación local por Coatzacoalcos rural. Es abogado de profesión, estudió en el estado de Puebla.

Al regresar a Veracruz, tras su formación profesional, se incorporó a laborar a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y más tarde se sumó a la función pública al ganar la presidencia municipal de Agua Dulce, ubicado en el sur de Veracruz.

Guzmán Ricárdez ha estado involucrado en varias polémicas. En agosto del 2020 anunció de que la Universidad Veracruzana (UV) tendría una nueva sede en ese municipio sureño. Ofreció nuevas carreras para la zona petrolera.

También inauguró el mercado municipal construido justo donde se había demolido el anterior centro de abastos. Se realizó una ceremonia de entrega del inmueble, días después los usuarios denunciaron que no había locatarios, pues el espacio no había sido rehabilitado en su totalidad.

De empresario a alcalde, ahora busca diputación federal por PRI

El actual alcalde de Orizaba, Igor Fidel Rojí López logró la candidatura a la diputación federal por la coalición Va por México. El empresario gasolinero llegó a la alcaldía abanderado por el PRI y dicho partido lo avaló como precandidato a una curul en San Lázaro.

López se desempeñó como gerente administrativo de gasolineras Rojí; fue secretario del Ayuntamiento de Orizaba en el periodo 2008-2010; Director de Desarrollo Humano del Ayuntamiento de Orizaba en el periodo 2014-2017, y ha tenido diversos cargos en CANACO Orizaba.

El alcalde se ha mantenido vigente en los medios por algunas acciones y declaraciones polémicas en su administración. El año pasado determinó que no se colocaría propaganda política en el centro histórico del municipio, lo que molestó a representantes de Morena que anunciaron la posibilidad de presentar denuncias en su contra, por excederse en sus atribuciones.

El administrador del Pueblo Mágico -que ha ganado dos años consecutivos un premio por su arquitectura- propuso la compra de vacunas para prevenir el contagio del virus Sars CoV-2, lo que se calificó como un acto de "demagogia" de parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien descartó la posibilidad al afirmar que Veracruz se apegará al programa nacional de vacunación.

Cacique de Cabada regresará a la diputación federal

Este domingo 31 de enero, el PRD dio a conocer su lista de candidatos a la diputación federal entre las que figuran alcaldes en funciones. En el listado aparece Arturo Herviz Reyes, alcalde por tercer periodo de Ángel R. Cabada.

El perredista fue presidente municipal en el trienio 1992-1994; del 2004 al 2007 y fue electo en el periodo 2018 hasta el 31 de diciembre del 2021. Fue diputado local de 1995 a 1998, por lo que dejó su cargo como alcalde para buscar un escaño en el Congreso de Veracruz.

En 1998 compitió por la gubernatura de Veracruz, obtuvo 345 mil 325 votos, ubicándose en el tercer lugar; en esa ocasión ganó Miguel Alemán Velazco. Dos años después, del 2000 al 2003, fue diputado federal de la coalición Alianza por México integrada por partidos de izquierda entre ellos PT y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano (MC), que buscaba sacar al PRI del gobierno.

Tres años después, en 2006 ganó el Senado hasta el periodo 2012. Pasaron seis años más para postularse por una nueva alcaldía (2018-2021) que dejará sin concluir para participar en un nuevo periodo ahora por la alianza Va por México, integrada por el PAN, PRD y PRI que busca ganar la mayoría en el Congreso federal, para hacer contrapeso a Morena.

Alcalde de Sayula de Alemán amenazado por el narco, busca una curul

En la lista de candidatos del Sol Azteca también aparece el alcalde de Sayula de Alemán, quien ya fue diputado local, Fredy Ayala González. El perredista ganó luego de una elección extraordinaria y rindió protesta el 02 de julio del 2018.

El municipio ha sido nota nacional por la inseguridad generada durante el periodo del perredista. En agosto del 2019 la Guardia Nacional tomó el control del resguardo de los ciudadanos ante la violencia generada por presuntos grupos criminales.

En abril del 2019 apareció decapitado el cuerpo de un presunto líder criminal que había sido levantado en el poblado El Jule. Con el cuerpo apareció una cartulina de amenaza contra el perredista, sin embargo, evitó opinar sobre el tema.

Alcalde de Papantla también buscará curul federal

En la lista del PRD, también aparece Mariano Romero González, actual alcalde de Papantla. Él llego al poder apoyado por su tío Marcos Romero Sánchez, quien fue presidente municipal en el cuatrienio anterior.

Al exalcalde se le vincula a grupos delictivos y se denunció que en el año 2016 entregó terrenos del fundo legal municipal a criminales que pagaron 3 mil 600 pesos por cada predio; también se le señaló de amasar una fortuna al adjudicar obras públicas y con la compra de tierras citrícolas.

El perredista buscará la diputación federal de distrito de Papantla abanderado por la coalición Va por México.