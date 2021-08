Alcalde ofrece recompensa para dar con su extorsionador

Xalapa, Ver.- El presidente municipal de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, ofreció 50 mil pesos a quien le otorgue información sobre el dueño de un número de celular (9512363492) a través del cual recibió amenazas en su contra y contra su familia.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el alcalde aseguró que no es un hombre “que se amedrente”, esto luego de que después de una gira de trabajo recibió mensajes vía Whatsapp en los que le advirtieron que tienen localizada a su familia.

En este le exigen el pago de 5 millones de pesos a cambio de no dañar a sus seres queridos e incluso al pueblo que gobierna, pues en el mensaje le advierten que “pagarán hasta lo que no deben”.

“Que onda mi chingon Juan Carlos le tenemos dos noticias una buena y una mala qué onda nos vas a contestar o k (...) Mira vamos al grano hay te va la primera (...) Mira la buena es que queremos que sueltes 5,000,000 millones y la mala si no sueltas esa cantidad vamos x tu familia (...) Lo que te imaginas así que as lo que te decimos pinchi pendejo (...) mira tenemos localizado a tu familia, que bonita familia tu sobrinito bien localizados prendido y eso es en serio (...) contesta pendejo no piensas que con tus malditos soldados y tus pinchis policías lo vas a armar así es que bájale de huveos porque nosotros vamos con todo y acabamos el maldito pueblo inventado pueblo zongolica (...) pagarán asta lo que no deben (sic)”, se lee en el mensaje que habría sido enviado este martes a las 1:55 de la tarde.

La única respuesta que dio Mezhua Campos fue “te esperaré”, pues dijo que no permitirá que desde el anonimato haya quienes busquen infundir miedo a los ciudadanos.

“Vengo llegando de gira, no tenía señal y llegando me llegaron mensajes de amenazas a mi celular, amenzándome a mí y a mi familia y quiero responder de manera contundente, no soy hombre que se amedrente. Les pido que hagan lo mismo, los delincuentes aprovechan el tremor de la gente para cometer sus fechorías y no debe ser así”.

El edil de extracción perredista pidió el apoyo de la población para dar con el responsable de estas amenazas y ofreció 50 mil pesos de su sueldo a quien le brinde información sobre la persona que maneja el teléfono celular antes citado.

“Voy a poner la conversación y lo que contesté a la persona que me amenazó y estoy ofreciendo de mi sueldo 50 mil pesos para que me den datos del dueño de ese teléfono, quiero sentarlo ante la ley”.

Dijo que los ciudadanos no deben tolerar amenazas de nadie y los llamó a combatir a las personas “que anónimamente amenazan el patrimonio y la seguridad de los ciudadanos”.

“No estoy de acuerdo con dejarse y nuestro municipio que es uno de los más seguros del país por supuesto que no se va a dejar amedrentar y menos el presidente municipal”.

Cabe destacar que apenas el pasado 24 de abril, en la región montañosa central de Veracruz asesinaron a la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo, tras lo cual el alcalde Zongolica hizo un llamado para que las autoridades federales, estatal y municipales se coordinaran a través de una mesa de trabajo, a fin de inhibir los índices de inseguridad en el estado.

“Hacer un llamado urgente, es muy importante que las instituciones nos coordinemos, me parece gravísimo lo que hoy pasó a la presidenta municipal; es urgente tener una mesa de coordinación donde participe el Gobernador y las autoridades municipales, es muy importante brindarle protección a la familia de la presidenta municipal”.

Llamó a “dejar a un lado las diferencias que se puedan tener entre las fuerzas políticas” y establecer de manera inmediata una mesa de trabajo para “evitar estos lamentables hechos”.