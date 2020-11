Alcalde de Veracruz busca a creadores del "Titanic jarocho"

A través de redes sociales se viralizó este martes 17 de noviembre video en el que pareja recrea icónica escena del cine, de la película Titanic. El hombre sostiene a la mujer por la cintura, como Jack y Rose, sobre escultura en forma de balsa mientras corre el viento, esto el bulevar de Veracruz. Fernando Yunes Márquez ya los busca desde su cuenta de Facebook.

El alcalde de Veracruz pidió ayuda de la ciudadanía para encontrar a la viral pareja para darles un obsequio.

"Quiero regalarles una sesión de fotos en los lugares más emblemáticos de Veracruz, ¡etiquétalos en los comentarios!"

El video publicado originalmente por una cuenta de Instagram, se viralizó en minutos. La grabación de la recreación de Jack y Rose fue editada con la famosa canción My Hearth Will Go On, de Céline Dion. Usuarios de redes sociales ya comienzan a identificar a la pareja.

La publicación del alcalde ya tiene 622 reacciones, 116 comentarios y 179 compartidas.