Alcalde de San Andrés ignora a SSA, mantiene módulos sanitizantes

Veracruz, Ver. Pese a que el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo en conferencia de prensa que los arcos, túneles y casillas sanitizantes podrían ser un foco de infección para el covid-19, el alcalde de San Andrés Tuxtla se rehúsa a quitar dichos módulos.

En un vídeo que circula en la página oficial del municipio, donde aparece el alcalde Octavio Pérez Garay, indica que no quitarán los módulos sanitizantes, los cuales se encuentran en distintos puntos de la ciudad.

Señala que lo único que buscan es incrementar las medidas de prevención pues, según el edil, no se ha comprobado que dichos métodos no sirvan, sino que no hay estudios probados que sustenten lo dicho por López Gatell.

“Lo que nosotros estamos buscando es incrementar las medidas de prevención, en ningún momento se habla de que no sirva, sino que se está comentando que no hay algo probado de que así sea”, dijo Pérez Garay.

Aclara que el producto que se utiliza para sanitizar a las personas esta abalado por la Fundación Nacional para la Ciencia, una agencia gubernamental de los Estados Unidos que impulsa investigaciones científicas y certificaciones de productos.

Según el edil, dicho compuesto ayuda a eliminar el virus en la ropa, pero que no evita que las personas sean propensas a contraer el covid-19.

Cabe señalar que López-Gatell indicó que las técnicas de sanitización tienen un riesgo para la salud de las personas ya que al no contar con la debida protección en ojos, boca y nariz estos productos pueden causar irritación.

En caso de que una persona en fase de contagio del virus, pasa a un módulo, los aspersores usados pueden volatilizar las partículas con virus, que se mantendrían dentro de la casilla, y que se impregnarían al siguiente en pasar, causando un mayor grado de infección y propagación.

Es por esto que algunos municipios como Boca del Río optaron por quitar estos módulos hasta que lo indique la Secretaría de Salud y corrobore si se pueden volver a usar o no.