Alcalde de Orizaba dice "tengo otros datos" y oculta cifras de secuestro

"No sé qué datos sean. Yo tengo otros datos. Nueve secuestros en Orizaba no se han llevado a cabo. En lo últimos tres meses tenemos datos de dos. No son los datos que se manejan. Si los tienen que nos los enumeren", respondió el priista a cuestionamientos por el clima de inseguridad en el municipio denominado de Las Aguas Alegres.