Alcalde de Morena miente sobre creación de campus UV en su municipio

Xalapa, Ver. – Durante la inauguración de una calle, el alcalde de Agua Dulce, Sergio Guzmán Ricardez, sorprendió a sus representados con el anunció de que la Universidad Veracruzana (UV) tendría una nueva sede en ese municipio sureño. Hecho que, no fue confirmado por las autoridades universitarias.

El edil emanado de Morena, incluso vaticinó que en diciembre de este año estas instalaciones serán inauguradas y que además se ofertarían nuevas carreras. Sin embargo, no detalló la fecha de apertura de las instalaciones ni citó el supuesto convenio sostenido con la UV.

"No fue cosa sencilla que la Directiva de la máxima casa de estudios accediera. Estuvimos tocando puertas y después de presentar un proyecto viable el resultado está a la vista, nuestros jóvenes contarán con una institución de educación superior en Agua Dulce" expresó Guzmán Ricardez, acompañado de los diputados, local y federal, Amado Cruz Malpica y Carmen Medel Palma.

La Silla Rota Veracruz consultó a autoridades de la Universidad quienes descartaron que este anuncio sea real y expusieron que el alcalde tergiversó un acuerdo signado el 11 de noviembre de 2019, entre la UV y los ayuntamientos de Minatitlán y Agua Dulce, el cual, remarcaron, no contempla la creación de un nuevo campus.

Actualmente, la UV solo cuenta con cinco sedes regionales: Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán, con presencia en 27 municipios. Por su matrícula se ubica entre las cinco universidades públicas estatales de educación superior más grandes de México. Además, dentro de la Institución se encuentra inmersa la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), siendo la única con esta característica.

En noviembre de 2019, la UV emitió un comunicado que resumía dicho acuerdo. La rectora, Sara Ladrón de Guevara, refirió que el propósito "es establecer las bases generales para realizar acciones de interés mutuo en materia de: gestión municipal, medio ambiente, desarrollo sustentable, vialidad, infraestructura turística, desarrollo comunitario, difusión cultural, divulgación artística y salud".

El anuncio del nuevo campus en Agua Dulce fue presumido en las redes oficiales del Ayuntamiento con una fotografía "reciclada" de Sergio Guzmán y la rectora Ladrón de Guevara, precisamente del evento que se llevó a cabo en 2019.

Sergio Guzmán es militante del partido Morena y aspirante a la diputación local por ese distrito ubicado en el sur de Veracruz.

Alcalde asegura que hay acuerdo "de palabra" con vicerrector de UV para construcción de campus

En entrevista con este medio, el alcalde de Agua Dulce, Sergio Guzmán Ricardez, reconoció que a la fecha no se cuenta con un convenio que confirme la construcción de un campus de la UV en el municipio que representa, aunque, dijo, sí hay un acuerdo de palabra con el vicerrector de la región sur Coatzacoalcos-Minatitlán, Carlos Lamothe Zavaleta.

"Sí, en efecto, nosotros acordamos que vamos a participar en una primera etapa, con instalaciones iniciales (del campus). Nosotros hemos trabajado de la mano con el vicerrector, Carlos Lamothe, quien nos ha dicho que se iniciará este proyecto con un Centro de Idiomas y de ahí vendrán lo demás"

Agregó que "de ninguna manera" el acuerdo que el Ayuntamiento de Agua Dulce firmó con la UV en noviembre de 2019 contemple la construcción de un campus en Agua Dulce, pero aseguró que el proyecto existe y que se ofertarán en un futuro entre dos y tres carreras universitarias.

"No soy de las personas que vayan a decir algo que no va a ser", dijo. Y agregó que no tiene intenciones, al momento, de contender por una candidatura a la diputación por el distrito hidrómilo.

Guzmán Ricardez insistió que el anuncio con los habitantes de su municipio, se apoya en acuerdos de palabras que él ha tenido con el vicerrector Lamothe Zavaleta y que la primera etapa de esta obra (la construcción de un Centro de Idiomas) cuenta con una inversión de 5 millones de pesos y que quedará concluida para diciembre de 2020.

Cuestionado sobre la ubicación de estas instalaciones y las carreras que se ofrecerán a la comunidad del sur de Veracruz, el entrevistado se limitó a decir que la oferta académica corresponderá a la Universidad Veracruzana y que el anuncio oficial se hará en los próximos días.

ygr