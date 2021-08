Alcalde de Las Choapas, otra víctima del dengue

Con al menos 100 casos registrados en el mes de septiembre, Las Choapas se convirtió en uno de los más problemáticos en cuanto al tema del dengue, pues en este municipio no sólo se dieron casos de dengue clásico (DC) sino también casos de dengue hemorrágico (DH).

Sin embargo, las autoridades de salud local optaron por callar cifras bajo el argumento de que ‘la Jurisdicción Sanitaria’ tiene los datos o que no podían dar información, aunque el mismo personal confirmó de manera extraoficial, que al menos en el hospital regional “Doctor Pedro Coronel”, atendieron más de 100 casos en septiembre.

En este tenor, este miércoles el alcalde de Las Choapas, Miguel Ángel Tronco Gómez, confirmó que él padeció en carne propia los estragos del dengue durante algunos días.

“Puedo decirles que lo más importante es la salud, me tocó estar en un hospital hace unos años por causa de mi esposa y en días pasados estuve internado en mi hogar, en mi propia vivienda a raíz del dengue, me pegó y bien”

“Dicen que no hay dengue pero sí, sí hay, lo he dicho en la mesa de seguridad y hoy lo confirmo con documentos si quieren, perdí el conocimiento de lo mal que me vi, lo he dicho, en las buenas y en las malas se agradece la labor de los médicos”, indicó el alcalde.

De acuerdo con el reporte de la Semana Epidemiológica 41, alrededor de 72% de los casos confirmados de la enfermedad corresponden a Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Puebla.

En todo el año pasado, hubo 48 mil 926 casos probables de dengue, mientras para los primeros nueve meses y medio suman 163 mil 662.

Presencia MX / La Silla Rota Veracruz