Alcalde de Jesús Carranza lanza carta desde la cárcel

XALAPA, VER.- Desde el penal de Tuxpan, ubicado al norte del estado, el alcalde electo de Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco envió una carta a los habitantes de su municipio en la que agradece su apoyo y su preocupación.

En la carta, fechada el nueve de junio, el alcalde electo del PT pidió a la gente de Jesús Carranza mantenerse unida en "pro" de su municipio.

El político se dice tranquilo, a pesar de estar privado de su libertad desde hace siete meses, y confía en que pronto se terminará el "calvario" que ha pasado, luego de ser detenido por los delitos de ultrajes a la autoridad, inválido desde el 28 de febrero, portación ilegal de arma de fuego y enervantes.

"Tuxpan, Ver.

Amigos y amigas de Jesús Carranza, agradezco infinitamente su apoyo, su preocupación por mi persona. Me siento tranquilo porque tengo mi conciencia tranquila que no he cometido ningún delito, espero pronto estar con ustedes, que pronto termine este calvario que considero injusto. Les pido que se mantengan unidos en pro del municipio, estoy seguro de que somos más las personas buenas que los malos y que unidos saldremos adelante", se lee la carta.

A Pasiano Rueda lo detuvieron el 30 de octubre del 2021; fue vinculado a proceso por dos años: luego de que se declaró inconstitucional el delito de ultrajes, se le varió a tentativa de homicidio, lo que obliga a prisión preventiva.

Recientemente su abogado acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar una queja por inejecución de sentencia, sumado a que tramitó un amparo federal para que se le pueda sobreseer el delito de ultrajes a la autoridad y pueda salir libre.

El alcalde electo debe rendir protesta de ley el próximo 01 de julio, con la idea de iniciar la administración municipal hasta diciembre del 2025.