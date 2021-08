Al menos el 30% de microempresas en Xalapa cerraron por pandemia

Xalapa, Ver. - Un aproximado de 30 por ciento, de las 6 mil micro, pequeñas y medianas empresas en Xalapa, cerraron por consecuencia de las medidas de confinamiento y sana distancia, evaluó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos.

"De lo que nosotros tenemos registrado, el 30 por ciento de los comercios hace dos semanas ha despedido personal, y hay giros que han disminuido su actividad y otros, como dije hace rato, ya cerraron", señaló.

Por lo tanto, calculó en entre 900 a incluso mil 800 negocios cerrados por la Emergencia Sanitaria.

"Hemos estado tratando de llevar una métrica para tener en la mano cifras reales de lo que está aconteciendo en la actualidad" afirmó.

Añadió que dicho cálculo se realiza a partir de las cifras evaluadas dos semanas atrás.

"En el padrón que nosotros tenemos de más de 3 mil, que es lo que la Cámara, si de eso estamos hablando que ya cerraron el 30 por ciento (900 empresas) y lo multiplicamos por cuatro, cinco mil o seis mil negocios (1,800 empresas)".

"No tenemos conocimiento de que alguien lo haya hecho, pero no quiere decir que no hayan accedido a ese tipo de financiamiento", mencionó, aunque admitiendo que el apoyo de 25 mil pesos pueden servir a los pequeños y micro empresarios.

Destacó que se ofreció a los empresarios el plan para diferir cuotas, sin embargo, esto implica un costo de más de un 1 por ciento para los patrones.