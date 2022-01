Al fin podrán sepultar a Ricardo; Fiscalía extravió sus restos 10 años

"Sabemos que periciales no da fotos a los desaparecidos, no da información (...), si uno no va como colectivo y pide estas fotos no las muestran. Yo acudió con el Colectivo por la Paz y hubo una foto que me llamó la atención; era totalmente borrosa, pésima foto, pero logré reconocerlo por su barbilla nada más", relata la mujer, quien pasó 10 años de su vida buscando a su familiar.