Al filo de la pandemia: municipios sin registros de covid en Veracruz

Veracruz, Ver.- Una franja de tres municipios rurales que rodean el área metropolitana de Veracruz, la zona con el mayor índice de contagios de covid-19 en el estado, se mantienen sin un solo caso positivo de la enfermedad, luego de 55 días de ser activada la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus SARS-CoV2.

Soledad de Doblado, Manlio Fabio Altamirano y Tlalixcoyan son localidades que tienen diariamente movilidad de personas hacia los municipios de Veracruz y Boca del Río, ya que estas se emplean en fábricas de la ciudad industrial o se dedican a la comercialización de productos agrícolas.

En promedio las cabeceras municipales de estas localidades se ubican a 25 kilómetros de la zona conurbada con mayor número de contagios de covod-19, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud.

En la última actualización de la vigilancia epidemiológica el municipio de Veracruz concentraba 39.8 por ciento de los casos acumulados en todo el estado de pacientes con covid-19 con 332 personas, en tanto Boca del Río se ubicaba en el tercer lugar con 65 confirmados.

Los fallecimientos por complicaciones derivadas del coronavirus hacían hasta el 5 de mayo un total de 22 muertes; 20 en el puerto de Veracruz y dos en Boca del Río.

Por el contrario, los municipios mencionados no presentan registros de la enfermedad, en el mapa de vigilancia epidemiológico de la Secretaría de Salud contrasta el color blanco con el robo que enmarca esta conurbación.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y FILTROS SANITARIOS

Las acciones que se tomaron en los municipios de Soledad de Doblado, Manlio Fabio Altamirano y Tlalixcoyan no son distintas a las que se implementaron en todo el país por disposición de las autoridades de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, se sumaron otras acciones implementadas por autoridades municipales que van desde la instalación de filtros sanitarios, recorridos con elementos de la Policía Municipal para garantizar que la población se mantenga en cuarentena y la entrega de cubrebocas.

En el municipio de Soledad de Doblado se mantienen activos 8 filtros sanitarios para vigilar el ingreso de vehículos foráneos que van de paso o que entran al municipio y las localidades.

El director de Protección Civil de Soledad, Luis Mariano López, detalló que esta localidad es punto de tránsito para unos 25 municipios, ya que la carretera libre comunica desde Huatusco hasta la ciudad de Veracruz, por lo que se tomó la determinación de detener a los automovilistas para tomarles la temperatura, entregarles cubrebocas y gel antibacterial, además de realizar las recomendaciones básicas.

“Los filtros sanitarios se instalaron desde la primera fase, primero fueron 5 y ahora son 8, que se colocaron en los accesos y salidas de la ciudad (…), no son filtros para impedir el paso a nadie, porque es algo que no está en nuestra atribución como municipio, pero si nos permite dar las recomendaciones y detectar si alguien puede tener síntomas, hasta ahorita no ha pasado”, declaró el funcionario.

Otras acciones implementadas en Soledad de Doblado es el cierre de negocios no esenciales, mientras que el mercado popular funciona solo seis horas y con las recomendaciones de mantener una sana distancia.

Luis Mariano López indicó que existe una importante cantidad de pobladores que viajan de manera diaria a la ciudad de Veracruz, ya que trabajan en fábricas. Sin embargo, en estas se tomaron medidas preventivas que han contribuido a evitar contagios.

Por su parte, el presidente municipal de Tlalixcoyan, Agustín Lagunes Álvarez, indicó que en este municipio las acciones preventivas iniciaron el 27 de febrero, dos semanas antes de que se emitiera la alerta por la contingencia sanitaria a nivel nacional.

Desde ese momento y hasta el 17 de marzo se elaboraron campañas para concientizar a la población sobre los síntomas y consecuencias de la enfermedad, así como los hábitos para evitar contagios.

Más tarde se implementaron las acciones que instruyó el Gobierno del Estado y la Federación para promover la cuarentena preventiva, como el cierre de negocios no esenciales y áreas públicas que pudieran generar aglomeración.

Señaló que para ese entonces el cabildo acordó enviar a casa a los trabajadores municipales que no necesariamente cumplieran labores operativas, así como aquellos que presentaran alguna condición de riesgo.

Otras medidas fue la entrega de cubrebocas y gel antibacterial a los ciudadanos de las comunidades más pobladas. Además de sanitizar áreas públicas como el mercado y edificios públicos.

No obstante, el edil reconoció que en las últimas dos semanas la población de Tlalixcoyan se ha relajado y comenzó a desatender las recomendaciones de la autoridad para mantenerse bajo resguardo domiciliario.

El alcalde reconoció que este municipio presenta un alto riesgo debido a su cercanía y tránsito de personas con el municipio de Veracruz, por lo que en caso de que la población no atienda las medidas recomendadas podrían verse afectados fuertemente.

