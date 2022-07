Ahued le cae a constructora y critica que no haya obreros trabajando

XALAPA, VER.- El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, advirtió a las empresas que realizan obras en las calles de la capital que, si se atrasan en la entrega, no volverán a tener un solo contrato en su administración.

Al realizar un recorrido sorpresa por algunas de las obras que han paralizado a gran parte de la ciudad, el edil mostró su molestia al corroborar que, pese al compromiso de trabajar tiempo completo y en fin de semana, este domingo no hay un solo obrero laborando y las máquinas están paradas.

Ahued Bardahuil realizó una transmisión en vivo desde la calle Sayago, donde pidió disculpas a los comerciantes y vecinos por "la lentitud y el atraso de esta obra", pues reconoció que afecta principalmente a los negocios ahí establecidos.

El alcalde dijo al respecto que desde este lunes tomará medidas para "sancionar" a la empresa "y apresurar esta obra que lleva ya varias semanas".

Precisó que, si bien se han realizado labores para cambiar las tuberías de agua y el drenaje, el compromiso era que tanto los sábados como los domingos, las labores no pararían, aunque se ha hecho lo contrario.

"Sí quiero enfatizar mi molestia por la tardanza y la falta de compromiso; mañana mismo cito a reunión y el que no pueda, que deje la obra. No puede haber ni personal mío ni empresas con esta capacidad tan pobre y esta falta de compromiso para cumplirle a la gente.

"Estoy muy molesto, dado que esta obra tiene, para mí, que estar trabajando hoy domingo y ayer sábado. Ahí está la máquina parada, no hay un solo albañil, no hay una sola persona. Se generó un compromiso que trabajaran tiempo completo y no se está cumpliendo", señaló molesto.

El alcalde enfatizó que aquellas empresas que no entreguen las obras en tiempo y forma no volverán a tener contratos con su gobierno; además, adelantó que también pedirá a los supervisores de Obra Públicas que se cercioren de los avances de estas.

Dijo que las medidas buscarán igualmente apresurar la entrega, pues criticó que este domingo, pese al clima soleado que prevalece en la capital, no se están realizando los trabajos. "No lo vamos a permitir", reiteró.

Ricardo Ahued señaló que este día realizará visitas sorpresas a otras obras tras convalecer de covid-19, pues en el caso de la que se realiza frente al Club Britania, tampoco hay personal laborando.



"Lamentablemente me doy cuenta de lo que estoy viendo. Hoy estoy recorriendo solo para que no me engañen y estoy totalmente molesto por lo que acabo de ver".

Reiteró que este lunes tomará las medidas necesarias para agilizar las obras pues si bien los trabajos subterráneos eran necesarios, el compromiso era trabajar en fines de semana también.

"Habremos de tomar medidas y mil disculpas, vamos a darles todo el apoyo y vamos a hacer la obra inmediatamente y el que no pueda, que me la dé", enfatizó.

