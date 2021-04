Agua, cultura y mayoría en Congreso son prioridad en Xalapa: Villalpando

XALAPA, VER. – Con el dedo índice levantado, Rafael Hernández Villalpando, exrector de la Universidad Veracruzana (1991), asegura que Xalapa no requiere fábricas de carros ni de mofles, si no apostar por una economía cultural que tome como materia prima el arte, la educación y el deporte.

El candidato a la diputación federal por el distrito urbano de Xalapa invierte gran parte de una entrevista con La Silla Rota Veracruz para dirigirse a aquellos capitalinos que, presume, históricamente han escrito las mejores páginas de la llamada Atenas Veracruzana.

¿Y cómo ayudar al gremio artístico que incluso en esta pandemia ha sido de los más desdeñados, porque no ha habido tantos apoyos económicos para ellos y sí para taxistas y pequeños empresarios? Se le cuestiona.

"Con estímulos a jóvenes que destacan en Química, Física, Literatura, Artes, Deportes. Xalapa tiene todo para ser considerada una economía cultural. No tenemos por qué buscarle otra cosa; aquí no es para poner una fábrica de carros ni de mofles, es para tomar la materia prima que es el arte, la cultura, la educación y el deporte que históricamente han escrito las mejores páginas de su historia. Xalapa debe resurgir con ese atractivo cultural y ecológico", responde el también exalcalde (1998-2002).

Pero la entrega de estos estímulos, acota, no debe hacerse mediante intermediarios ni través de órganos autónomos, como alguno de los 106 que desde votaron desaparecer diputados federales, entre ellos Villalpando, quien busca la reelección por el distrito 10.

En un espacio de 33 minutos, el egresado de la Universidad Veracruzana (UV) habla sobre tres pilares -además de la cultura- que promoverá si resulta favorecido con el voto el próximo seis de junio. Uno: Rescate a colonias populares con servicios básicos. Dos: Implementación de un servicio de transporte urbano y ecológico en las periferias de la capital. Y tres: Acciones legislativas que promuevan la preservación del agua en Xalapa.

Para que estas acciones legislativas se lleven a cabo, así como otras que forman parte del denominado Proyecto de Nación, el aun diputado enfatiza que el partido en el gobierno habrá de preservar la mayoría en el congreso federal y así respaldar propuestas del titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

Mencione tres proyectos xalapeños que apoyaría desde la diputación federal

Uno. Apoyaría un servicio urbano de transporte ecológico con precios bajos que circundara Xalapa, sin afectar a los transportes tradicionales; quizá ellos podrían ayudar con acciones de sociedad. Uno de los grandes errores en Xalapa fue haber otorgado demasiadas placas de taxi, no les alcanza. Apuesto mucho por un medio de transporte colectivo que circunde las colonias en las periferias de la ciudad.

Dos. Rescate de las colonias populares con las más elementales necesidades: agua, drenaje, pavimentación y mínimo un programa de bacheo para toda la capital. La pavimentación de todas las calles que se requieren en Xalapa es costosísima, el municipio se tendría que endeudar nuevamente y ya está súper endeudado. En mi época de alcalde no dejé ninguna deuda. A la antigüita, lo que entraba se gastaba, pero no pedí créditos. Pero, por lo pronto, a la gente hay que resolverle el problema de las raspaduras de sus vehículos, provocados por numerosos baches.

Tres. El líquido más importante en este siglo y por el que se van a desatar guerras, es el agua; ni siquiera el oro ni el litio. Hay que ponerle atención a este tema. Xalapa no debería tenerlo, la precipitación pluvial al año es envidiable comparado con Hermosillo, Aguascalientes, San Luis Potosí y con Puebla, incluso. Nosotros dependemos en un porcentaje muy elevado de Quimixtlán, Puebla, con ese municipio que se deben hacer acuerdos cada año. Y están en lo correcto, si nos dan una gran parte de agua debemos reciprocar con sus necesidades (proyectos).

Xalapa no tuviera problemas si todas las casas se hubieran construido de doble agua, una vieja idea arquitectónica. Hoy tuve una reunión con arquitectos y esa idea la revivimos. Captación de agua o aljibe, una bomba y tienes cuando menos para almacenar agua y ocuparla en lo elemental. Pero tenemos gobiernos que han regulado diferentes tipos construcciones y concedido licencias para fraccionamientos inmensos, algunos vacíos (sin ocupar), por cierto, producto de la corrupción.

- ¿Qué le diría a un xalapeño que le pregunte por el Tren Ligero, un proyecto que ha levantado altas expectativas en la zona metropolitana (integrada por siete municipios) pero que se ha retrasado bajo la excusa de los gastos por la pandemia?

Con base en mis antecedentes en cargos públicos, es un proyecto viejo que, claro, se ha actualizado, pero existía desde cuando se llamaba el Tren del Piojito. Turísticamente es un gran proyecto, todavía hay tramos de vías por donde pasaba ese tren, pero ahora, uno de los tramos de esa vía lo rentó una empresa extranjera.

- ¿Es preferible, entonces, otro proyecto para solucionar este problema de transporte y comercio en la zona metropolitana?

Yo creo que debemos jerarquizar las necesidades de Xalapa, todo implica inversión o gasto de presupuesto. Se requieren desarrollos regionales. Yo no me casaría con lo del tren ligero, a mí me agrada como perteneciente de clase media, pero habría que preguntarle a la gente humilde si prefiere un tren ligero o un problema resuelto de agua.

¿Morena ganará Xalapa?

Xalapa no se va a perder, lo vamos a ganar. Vamos a tener mayoría en la cámara de diputados.

- ¿Cómo puede confiar en que así sucederá, la marca de Morena en Veracruz se ha desgastado desde que son gobierno?

Hay cosas muy palpables en la ciudadanía. Me consta, sobre todo, de las colonias populares, que coinciden en que deben continuar los programas sociales em beneficio del adulto mayor, niños, personas con discapacidad, madres solteras, combate a la corrupción.

Una de las funciones más importantes en la cámara es la Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos que año con año se organiza. Se desaparecieron 106 órganos autónomos que eran burocracias doradas, el dinero pasaba por ellos y llegaban gotas a los destinatarios, a quienes realmente lo necesitaban. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) depende de la cámara de diputados, es decir, está facultada la cámara y la ASF para realizar auditorías a los gobiernos estatales, a las mismas dependencias del ejecutivo federal y a los gobiernos municipales. Sin lugar a dudas se ha avanzado mucho. Había que hacerle cambios a este país. Reformamos el tercero constitucional; sin más evaluaciones punitivas. El salario mínimo se cambió en el doble. ¿Por qué cambiar lo que está cambiando para bien?, la gente lo sabe. Por eso sencillamente no puede regresar el PRIAN.

-Uno de los programas federales destacados desde el ejecutivo es Jóvenes Construyendo el Futuro, pero también ha recibido duras críticas: con aprendices que cobran y no vuelven a los centros capacitadores y capacitadores que cobran diezmos a sus beneficiarios

Es altamente perfectible, no dudo que algunos empresarios sí estén incorporando a jóvenes, ensañándoles y que la beca llegue directamente al joven. Lamentablemente esa mentalidad de que el dinero público es para robarse prevalece. Algunas personas, pocas, han caído en prácticas irregulares. Ese programa se puede perfeccionar con auditorías.

-¿Qué responde a críticas de sus adversarios de que se la ha pasado más en la Ciudad de México que en Xalapa?

Son ignorantes y desconocen la función de un legislador. Cuando le tocó ser diputado local al que quiere contener ahora conmigo (Américo Zúñiga Martínez) en aquel entonces le daban carro a la entrada de su casa, computadoras, les arreglaban sus oficinas, viáticos sin fondo y de uno a 20 millones por cada diputado para que pudieran hacer eso que comentan: gestión. No, el diputado no está para eso, el diputado está para hacer leyes, revisar leyes. Para gestionar está el poder ejecutivo federal, estatal y municipal. La gente conoce lo que yo hice por Xalapa cuando tuve la oportunidad. Tengo la fortuna de andar por el centro y me reconocen con respeto; esa es la diferencia entre los que estuvieron y quieren volver y yo.

Para cerrar la entrevista, a Hernández Villalpando se le cuestiona si su hermano estuvo presente en un evento político del hoy abanderado de la coalición opositora, PAN-PRI-PRD, por el distrito 10, Américo Zúñiga Martínez.

"La verdad, es ya muy mayorcito y él decide dónde estar y no estar. Y si estuvo, yo no lo sé a ciencia cierta, no cometió ningún delito. Cometió un error, sí, un error ético de avalar una toma de protesta de un personaje del cual tengo unos elementos que es parte del desarrollo de mi campaña. Aun así, no pienso subirlo a mi ring. Para mí moralmente ni a peso pluma llega, yo soy peso completo moral e intelectualmente. Y vamos a ganar y de calle", vaticina el morenista.