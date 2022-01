Agrede "El Pantano" a edil de Oteapan

Oteapan Ver.– Por agredir al alcalde de Oteapan, el ciudadano Berlín López Francisco, fue remitido a los separos la tarde de este jueves 16 de julio, ante la presencia de habitantes que se encontraban solicitando la resolución de problemas en sus colonias.

De acuerdo con testigos, el hombre identificado como Roselvert “N” alias “el pantano” acudió al palacio municipal donde se realizaba una reunión con habitantes de la colonia El Zapotal, quienes pedían revolver el problema por la falta de agua, donde interrumpió en varias ocasiones a los manifestantes y al propio presidente, quien en varias ocasiones le solicitó guardar silencio.

Sin embargo, Roselvert no se detuvo y comenzó a grabar a los presentes, sin guardar silencio y alterando la reunión, aun cuando este no tenía injerencia en el diálogo con las autoridades.



El conflicto se desencadenó al término de la reunión cuando los oteapenses estaban por firmar una minuta con Berlín López Francisco y cuando subían por las escaleras principales, Roselvert le dio dos golpes en la espalda al presidente municipal, ante el asombro de las personas, quienes lo señalaron como responsable de la agresión.



El alcalde de inmediato solicitó la intervención de los elementos de la Policía Municipal, quienes detuvieron al masculino quien en todo momento mostró una actitud agresiva, lanzando amenazas contra López Francisco.



“Al término de la reunión, el alcalde Berlín López Francisco fue agredido verbal y físicamente por parte del agitador Roselvert “N” siendo que el agitador no fue invitado a dicha reunión ya que él es de un barrio distinto al que se encontraba dicha reunión, motivo por el cual fue intervenido quedando en los separos de la celda en prevención siendo las 15:08 horas, para la responsabilidad que le resulte”, se lee en el reporte policial.



Los pobladores que se encontraban presentes reprobaron la acción de esta persona deslindándose de esta acción.



Roselvert “N” se autodenomina líder de una agrupación de motociclistas en el municipio de Oteapan, mismo que no cuenta con registro oficial ante las autoridades.

ygr