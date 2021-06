¡Agarra tu paraguas! llegan temporadas de lluvia a Veracruz

XALAPA, VER.- Con la llegada de junio inició oficialmente la temporada de lluvias para el estado de Veracruz, así como la temporada de ciclones tropicales en la zona del Atlántico.

El pronóstico para este 2021 es de entre 15 y 20 ciclones tropicales, mismos que habrán de desarrollarse a partir de hoy martes 1 de junio hasta el 30 de noviembre.

De acuerdo con Federico Acevedo Rosas, subcoordinador de Meteorología de la Secretaría de Protección Civil del Estado, "De estos entre 15 y 20 eventos, entre ocho y once podrían ser tormentas tropicales; entre cuatro y cinco podrían ser huracanes categorías uno y dos en la escala de Saffir Simpson, con vientos que llegarían hasta los 178 kilómetros por hora"

"Y entre tres y cuatro podrían ser huracanes mayores, categorías tres, cuatro y cinco", detalló.

Con base en el estudio realizado por el Servicio Meteorológico Nacional, el especialista prevé una temporada activa, principalmente durante el mes de septiembre, cuando se podría desarrollar el mayor número de ciclones.

"La climatología de huracanes y ciclones tropicales indica que septiembre es el mes en el que más se desarrollan ciclones tropicales, esto en la primera quincena"

Aunque esto no quiere decir que todos los eventos afecten de manera directa a la entidad veracruzana "no hay que pasar por alto que, independientemente de que no tengamos el impacto de un ciclón tropical, cada año tenemos de alguna manera un desastre"

"Podemos tener daños, afectaciones ya sea por los grandes sistemas que obviamente tenemos que vigilar cuando se desarrollen; pero también no pasar por alto aquellos que, entre comillas, son pequeños, pero que también pueden causar daños a una sola comunidad, por ejemplo", advirtió Acevedo Rosas.

Instancias como la Secretaría de Protección Civil del Estado deberán estar al tanto de los ciclones, lluvias y eventos violentos que se pudieran desarrollar durante el segundo semestre del año.

Mientras que la población podrá seguir al tanto de los fenómenos meteorológicos y las recomendaciones a través de la dependencia y medios oficiales.

Ante la temporada de #CiclonesTropicales:??

?? Identifica si la zona donde vives es susceptible a su impacto.

?? Refuerza muros y techos endebles, ya que son vulnerables a la acción de los vientos.



¡Prepárate! Sigue las recomendaciones de #ProtecciónCivil de tu localidad. ?? pic.twitter.com/Zkd8jeGs9i — Protección Civil México (@CNPC_MX) June 2, 2021

