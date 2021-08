Adultos mayores, los más defraudados por servicios financieros en Veracruz

En el municipio de Veracruz, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef) atendió 2 mil 291 controversias presentadas por clientes de bancos, lo que representa casi una tercera parte de las controversias atendidas en todo el estado.

Esta cifra representa el 33 por ciento de las 6 mil 862 controversias reportadas en todo el estado, es decir, un solo municipio, de los 148 que registran casos, tiene la tercera parte de quejas de usuarios en contra de entidades bancarias y financieras.

La cifra de controversias atendidas por la dependencia aumentó 4 por ciento con respecto al año pasado, en donde se registraron 2 mil 79, 219 menos casos que el presente año.

Abuelitos, víctimas de los bancos

Asimismo, de acuerdo con los datos de la dependencia, más de la tercera parte de las personas afectadas por las entidades bancarias se encuentran dentro del grupo de la tercera edad, con un 37.7 por ciento en proporción.

Esto puede deberse a la complejidad con que ahora se realizan los trámites bancarios, en los cuales se piden cuentas electrónicas, aplicaciones, el uso de teléfonos inteligentes o registros por medio de internet, lo cual es complicado e incluso imposible de realizar por algunos de los clientes de edades avanzadas.

En el municipio de Veracruz, se presentaron 871 controversias por parte de personas en plenitud, el 34 por ciento de las quejas totales dentro del municipio.

A comparación del año pasado, los afectados de 2019 sumaron 123 más que en 2018, esto a pesar de que este año el porcentaje sea 2 por ciento menor que en el anterior.

La mayoría de los casos en donde ocurren irregularidades que afectan a personas de la tercera edad, es en cuentas de tarjetas de débito, tarjetas de crédito y créditos personales, que juntos suman el 41% de las quejas presentadas ante la Condusef.

Asimismo, los cargos más comunes por los que se realizaron reclamaciones fueron Consumos no reconocidos con 1,127 asuntos; Negativa en el pago de la indemnización con 547 asuntos; Cargos no reconocidos en la cuenta con 515 y Solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada con 313, que en conjunto representaron el 36% del total.

Bancos y aseguradoras, con mayoría de quejas

Más de la mitad de las controversias atendidas por la Condusef se debieron a desfalcos y problemas en cuentas bancarias, ya que la Banca Múltiple acumuló el 58 por ciento del total de quejas presentadas ante la Comisión, en todo el estado.

Asimismo, las empresas aseguradoras sumaron el 19 por ciento de las quejas, lo que representa mil 312 casos de personas que se vieron afectadas en su patrimonio económico.

Los bancos con más quejas en el estado fueron Banco Nacional de México (Banamex), BBVA Bancomer y Banco Santander, con más de la tercera parte de quejas, el 34 por ciento del total.

El banco de Hong Kong, HSBC México tuvo un aumento de 231 por ciento de quejas, ya que en el año pasado acumuló 39 controversias, mientras que en el presente año lleva 129 de estos casos.

Banco Santander aumentó 78.2 por ciento en reclamos, al aumentar de 124 a 221 casos del año pasado al actual.

Además, instituciones como BanCoppel y Scotiabank Inverlat duplicaron la cantidad de quejas por parte de los clientes, con respecto al año anterior.

mlbl