Aduanas trabajan con 50% de su personal

Veracruz, Ver.-El presidente de la Asociación de Agentes Aduanales en Veracruz, Manuel Reynaud Agiss, informó que actualmente trabajan con el 50 por ciento de su personal.

Dijo que las aduanas operan con normalidad pero con menos personal, debido a las recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus covid-19.

En el caso de la aduana de Veracruz confirmó que actualmente trabaja con el 50 por ciento de su plantilla debido a que el resto es población vulnerable.

"No disponen ya de todo el personal que colabora en las aduanas y en particular te puedo confirmar de la aduana de Veracruz, por ejemplo al día de hoy ya están trabajando con el 50 por ciento de su personal habitual porque las personas que están catalogadas como en un grupo sensible o de acuerdo a su condición de salud o porque presenten un embarazo"

Dijo que las aduanas no pueden dejar de operar porque muchos de los productos, insumos y materias primas o equipos, son importados a través de las aduanas mexicanas.

En el caso de las agencias aduanales también se han tomado medidas para minimizar en la medida de lo posible la presencia de sus colaboradores, aunque es un reto porque los procesos que se deben seguir para desahogar un despacho aduanal de exportación e importación implican el análisis de documentos, así como la retroalimentación entre colaboradores y clientes.

Agregó que desconoce si el covid-19 ha generado una baja en la movilización de carga, sobre todo en la proveniente de Europa y Asia, pues los reportes de la Administración Portuaria de Veracruz, los realiza al mes concluido.

Aunque detalló que hay una disminución en tonelaje de carga, aunque no se ha identificado si obedecen al impacto de la contingencia sanitaria o a la crisis económica mundial.

ygr