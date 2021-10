¡Adiós austeridad! Próximo Congreso en Veracruz ejercerá 749 mdp

XALAPA, VER.- La 66 legislatura, que se integrará por la mayoría de Morena, va a ejercer un presupuesto de 749 millones de pesos, confirmó la presidenta de la Comisión de Administración y Presupuesto, Jessica Ramírez Cisneros.

En la actualidad el Congreso ejerce 725 millones 835 mil pesos, el aumento de poco más de 20 millones de pesos corresponde al tres por ciento de la inflación que se le debe incluir en la planeación del gasto del siguiente ejercicio fiscal.

La legisladora, que va a repetir en la representación proporcional del 2022, explicó que en esta ocasión se dará un ajuste a gastos de los legisladores, aunque no será directo al salario que reciben, pero sí en la subvención legislativa.

En entrevista previo a la sesión privada en la que se vota el gasto, explicó que la 64 Legislatura, cuando había minoría de Morena, se donó parte de su salario para la creación de las Universidades Benito Juárez.

Además, aseguró que la Cámara eliminó algunos gastos como lo fue seguros médicos y evitaron la compra de camionetas, el pago de chóferes y algunos otros gastos superfluos.

Recordó que el año pasado se dio una reducción en el presupuesto general de 50 millones de pesos, sin embargo, en esta ocasión se dará un leve aumento.

La legisladora del distrito de Morena aclaró que en el caso de los trabajadores sindicalizados no se les podrá tocar su salario, al ser derechos ganados por el sindicato, "obviamente, todos sabemos que ese tema es más delicado".

Al ser cuestionada si se pondrán candados para que los nuevos legisladores no den empleo a sus familiares, recordó que no es un tema que se puede regular y será decisión de los nuevos representantes populares el meter a la nómina o no a sus hijos, hermanos, esposas, o cualquier otro familiar.









