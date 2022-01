Acusan omisión y discriminación con brote covid en escuela de Xalapa

XALAPA, VER.- Este miércoles un grupo de padres de familia con hijos estudiantes en la escuela secundaria General 6 de la Colonia Progreso en Xalapa se manifestó acusando negligencia y discriminación ante un brote de covid-19 tolerado por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

De acuerdo con los inconformes, aunque se confirmó que un alumno dio positivo al virus y ello se notificó al director de la institución, Mario Melchi Cocuyo, éste se negó a cerrar el plantel y a facilitar clases online para el menor enfermo.

Los padres de los alumnos afirman que las autoridades se han negado poner en cuarentena a un grupo completo o cerrar el plantel, llamando a las autoridades de la SEV a tomar cartas en el asunto.

En entrevista, una mujer indicó que la semana pasada su hijo volvió a clases presenciales y tras un convivio por Día de Reyes este fin de semana presentó diversos síntomas como temperatura, por lo que fue llevado a realizarse una prueba de detección del virus.

La mujer dijo que la prueba salió positiva y en función de eso, comunicó a la institución lo ocurrido, solicitando que se permitiera tomar sus clases en línea.

Sin embargo, el director le dijo que no podrían ayudarlo con clases online pues la escuela regresó a clases presenciales desde el año pasado, añadiendo que tampoco pondría en cuarentena al grupo argumentando que ese no es el protocolo instruido por la SEV.

"Él me contestó que no hay ninguna escuela en línea y que, si no me parece, que me lleve a mi hijo a otra escuela".

Junto a otros padres, la mujer se manifestó afuera de las instalaciones de la escuela para conocer qué medidas tomarán para evitar un brote mayúsculo.

"Él dijo que esto es una gripa, que teníamos que aprender a vivir con ella. Que, si su madre de 80 años sobrevivió al covid, que no pasaba nada y que yo arreglara las cosas como yo quisiera".

Al respecto, el mismo director confirmó que hay dos casos donde los maestros de la institución están contagiados por el virus, además del caso del menor cuyos padres dicen que dio positivo.

Sin embargo, afirmó que sí cuentan con los protocolos adecuados al respecto y estos de ninguna manera decretan el posible cierre de las escuelas ante un brote.

Sostuvo que el caso del alumno en cuestión asistió por última vez a clases el miércoles 5 de enero, de ahí que su contagio no fue precisamente de otros alumnos, sino que ya estaría contagiado desde el periodo vacacional decembrino.

El docente aseguró que la información relativa a esta situación ha sido distorsionada pues no hay ningún otro caso confirmado que obligue a una medida de aislamiento total de un grupo.

Criticó que la madre de familia haya citado a los padres de familia como si fuese la mesa directiva de la escuela, pidiendo que por un alumno se cierre el plantel y todos vuelvan a las clases a distancia.

"El protocolo de seguridad sanitaria no lo indica así, cuando hay varios alumnos de un grupo ese grupo sí se cierra de momento, pero no toda la escuela; aquí sólo es un alumno", justificó.

Cabe señalar que, según el titular de la SEV Zenyazen Escobar García hasta el momento tres planteles cancelaron clases presenciales en el estado de Veracruz debido a reporte de casos con covid-19 entre la comunidad estudiantil y administrativa.

El funcionario añadió que existen comités conformados por padres de familia los cuales están a cargo del cumplimiento de las medidas de prevención y de los filtros sanitarios en las escuelas.

Anteriormente, la escuela primaria "Carlos A. Carrillo", perteneciente a la capital del estado, confirmó que se detectaron a un alumno y a un integrante de la comunidad escolar que dieron positivo al virus SARS-CoV-2, haciendo el llamado a los padres de familia para reforzar las medidas preventivas en casa y en el plantel.

De la misma forma, los directivos del bachillerato "Esteban Morales" localizado en Boca del Río, suspendieron las clases presenciales al dar positivo a la prueba de Covid tres integrantes del personal. Esto a tan sólo dos días de ser anunciado el regreso a clases correspondientes al calendario escolar 2021-2022.