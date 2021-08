Acusan desaparición forzada de productor costarricense en Veracruz

XALAPA, VER. - "Cesar estaba muy asustado y me dijo que estaban tratando de entrar a su oficina, después perdimos toda conexión con él. Tememos que esté herido, tememos por su vida", dice Delia Cuevas, esposa de un videografo costarricense desaparecido desde hace 22 horas.

La familia de César Julián Herrera Víquez, de 39 años, advierte fue privado de la libertad por policías de la Fuerza Civil de Veracruz y elementos ministeriales. Además, vecinos del fraccionamiento La Gachupina, del municipio de Coatepec, reconocieron a César y a otras dos personas siendo detenidos.

Sin embargo, sobre César no hay noticias de ninguna autoridad estatal ni federal. Apoyados por las comisiones Estatal de Búsqueda y Derechos Humanos familiares solicitaron por escrito informes a diferentes instancias donde la respuesta hasta el momento es la misma: "Nosotros no lo tenemos".

De César Julián tampoco hay información en el registro nacional de detenciones. Lo anterior, no obstante, de que, por ley, toda autoridad debe avisar inmediatamente cualquier detención de un ciudadano y presentarlo ante una autoridad ministerial.

"Se lo llevaron y robaron más de 1 millón de pesos en equipo"

De acuerdo con Delia Cuevas, a las 17: 00 horas de este viernes seis de agosto, su esposo le llamó para avisarle que había una balacera en el edificio donde él tiene su oficina. Él le pidió que llamara a la policía y ella lo hizo. Su reporte al 911 quedó registrado a las 17:02 horas.

"Mantuve contacto con él mediante WhatsApp; me comentaba que se escuchaba mucho ruido en el departamento de abajo del suyo y que la policía no llegaba. Decía que pasaban patrullas en la calle de la esquina, pero que no se metían a donde está el edificio donde él estaba", relató Delia.

A las 17:14 horas César dijo que habían llegado patrullas pero que no se escuchaba más. A las 17:33 horas avisó que estaba muy asustado, que se habían ido otras camionetas pero que aún había policías. Dos minutos después perdieron comunicación con César. Él, dijo, se escondió en una esquina de la casa, pero que alguien ya forzaba chapa de la puerta.

Familiares de César acudieron a su oficina minutos más tarde en el fraccionamiento La Gachupina. Pero él no estaba. Además, los muebles del lugar y aparatos electrónicos estaban desordenados.

"También hubo robo de equipo audiovisual, cámaras, lentes, drones, por un valor mayor al millón y medio de pesos", acusó Andrés Cuevas Melo, suegro del desaparecido, quien también fue candidato a alcalde de Coatepec por Movimiento Ciudadano.

Al momento autoridades estatales no han informado sobre el paradero del ciudadano costarricense. No obstante, su familia dijo que interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y dieron parte a la embajada de Costa Rica.

Cesar pertenece al gremio artístico de la región centro de Veracruz, es productor audiovisual y lidera una empresa que ha realizado documentales para algunas casas productoras, entre ellas Netflix. "Es un hombre de bien, padre de dos hijos que los esperan esta noche de regreso", agregó Delia, quien, a la par, ha lanzado una campaña en redes para dar con él.