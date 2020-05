Acusan derroche de recursos en área privada de Hospital Regional

Veracruz, Ver.- Personal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz acusó a directivos de destinar recursos económicos para adaptar el área privada de esa clínica para el personal administrativo.

Lo anterior, en medio de la fase 3 por la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, que en Veracruz vive su punto más alto de contagios, de acuerdo con autoridades federales, y que obligaría a una mejor administración de los recursos económicos por parte de los hospitales.

Personal médico relató que la instrucción de adaptar el Área Privada del Hospital General fue dada por la encargada de la administración, Claudia Isabel Aguilar Arauz, quien mudó su oficina a este punto para evitar tener contacto con el personal que brinda atención a pacientes.

El cambio de oficina de la funcionaria significó una inversión en climas enfriadores, habitáculos de plafón, compra de mobiliario para oficina, además de contratación de servicio de telefonía y redes de internet.

Para los médicos inconformes el recurso pudo ser destinado de una mejor manera, para la compra de insumos de protección para el personal que trabaja en la atención de pacientes con coronavirus o que de alguna forma puede ser vulnerable al contagio por la cercanía con las áreas de atención.

Por otra parte, trabajadores se quejan debido a que se instruyó para que médicos y personal de enfermería no tenga acceso al Área Privada, a pesar de que con el cambio de oficinas deben hacerlo para realizar trámites.

ÁREA PRIVADA, ELEFANTE BLANCO DEL FIDELATO

El Área Privada del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz fue construida durante la administración del exgobernador Fidel Herrara Beltrán, como una instalación que permitiría generar recursos a la Secretaría de Salud, con un esquema de consultas particulares.

Sin embargo, desde su inicio fue criticado debido a que no se trataba de una instalación funcional, además de que no se contaba con el suficiente personal médico para operarlo.

Al cabo de un año de operación fue cerrado y por tres años se mantuvo sin funcionar. En el gobierno de Javier Duarte se rehabilitó y se anunció como una clínica de salud reproductiva, sin embargo, en la administración siguiente se reveló que esta área presentaba diversas inconsistencias por la falta de mantenimiento.

Personal médico afirma que este espacio no es funcional para la atención de pacientes, por lo que ni siquiera figuró en los planes de la Secretaría de Salud para habilitarlo como un pabellón para atender a pacientes de covid-19.

"El problema no es que no se pueda usar para pacientes porque de todos modos no era apto en sí, el detalle es que gastaron recursos que supuestamente no hay en adaptarlo para que sean oficinas para ellos y que salieron huyendo como cucarachas", dijo uno de los médicos inconformes.

