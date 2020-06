Acusan a policías de golpear y robar mercancía a vendedor ambulante

Coatzacoalcos, Ver. - Un joven vendedor de gardenias identificado como Oscar Velázquez de los Santos fue detenido y golpeado por elementos de la Policía Naval, quienes además no le entregaron el dinero de las ventas del producto y su canasta de flores le fue entregada vacía.

"Ya me lo van a entregar, pero no es justo porque ya me lo dieron todo golpeado y es injusto porque siempre que lo ven le hacen lo mismo y todo porque trae abajo su pantalón. Nosotros no nos metemos en problemas y lo único que hacemos es vender gardenias", denunció la señora Dalila Velázquez, tía del vendedor.

La detención se realizó cerca de las 15:00 horas cuando el joven fue detenido por elementos policiacos cuando vendía ramos de gardenias sobre la avenida Juárez, a la altura del hospital Valentín Gómez Farías.

El joven fue intervenido, golpeado y posteriormente trasladado al expenal de Palmasola. Los elementos de seguridad le provocaron una herida en la cabeza, así como hematomas en el rostro y en los brazos, relató su tía quien acudió a solicitar su liberación.

"Mi sobrino siempre grita a las personas: "jefecita cómpreme una gardenia", y por eso lo detuvieron según porque anda gritando, pero eso lo hace para vender. Solo pido que lo dejen vender", manifestó la señora.

Después de las 16:00 horas el comerciante ambulante fue dejado en libertad, pero al salir ya no llevaba el dinero de las ventas del día y el canasto con los ramos de gardenias se encontraba destruido.

"Hay muchos que si son delincuentes o jóvenes que se andan drogando y no los detienen y porque a uno que se anda ganando el pan sí", finalizó la denunciante.

