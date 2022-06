Acusan a gobiernos pasados de dejar 52 colonias irregulares en Córdoba

CÓRDOBA, VER. – La Dirección de Obra Pública, a través de la Jefatura de Asentamientos Humanos, inició con la actualización del mapa de Córdoba con la finalidad de detectar el crecimiento de la mancha urbana, sin embargo, se han detectado 52 colonias irregulares que en su momento no fueron atendidas por gobiernos pasados.

El jefe del área, Joaquín del Valle Luna, dijo que entre la revisión, se han encontrado con 52 colonias irregulares y fraccionamientos no municipalizados (que no han sido entregados al municipio), lo que se traduce a problemas sociales al no contar con los servicios básicos de infraestructura urbana como es: pavimentación, drenaje, agua potable y alumbrado público, y que ahora demandan estos servicios al Ayuntamiento.

Del Valle Luna reconoció que la zona de Los Filtros, El Barreal, El Porvenir y San José de Tapia es donde se han apostado los fraccionadores para notificar y vender predios irregulares, es decir, sin cumplir con los requerimientos solicitados por la autoridad municipal. "De estos 52 que detectamos no hay ninguno que pueda decir que tiene la documentación en regla y que ha sido avalada por la jefatura de Asentamientos Humanos y la dirección de Obra Pública".

En el caso de Los Filtros, existe una zona no urbanizable en donde están fraccionando, pero, "lo primero que tendrían que hacer estos lotificadoras o fraccionadores, sería solicitar un cambio de uso de suelo, mismo que debe ser autorizado por el Cabildo", dijo Joaquín del Valle.

Por último, el jefe de Asentamientos Humanos, informó que de acuerdo con la documentación que cuentan, es que en Córdoba se registran un total de 278 colonias, sin embargo, la cifra podría ir en aumento tras culminar con este proceso de revisión.





am