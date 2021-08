Acusan a estudiante de abuso a compañero menor de edad

Las Choapas, Ver.- Otro escándalo de presunto abuso sexual trasciende y consterna al municipio de Las Choapas este martes, concretamente en la escuela primaria “Licenciado Adolfo López Mateos”, en la colonia Nazareth, hasta donde se dio el reclamo de padres de familia, quienes exigieron respuestas y seguridad para sus hijos.

Lo anterior, luego de que una madre de familia señalara que su hijo fue abusado por otro menor de su misma edad, también estudiante del mismo plantel, quien presuntamente también abusó de otro niño más, solo que este de seis años.

EL SEÑALAMIENTO

La madre del menor, de iniciales L. L. C., dio a conocer a medios y demás padres que estos hechos sucedieron hace aproximadamente dos años, pero hasta ahora tuvo conocimiento.

Explicó que su hijo hasta ahora confesó que su agresor “le bajó su pantalón y le hizo la maldad en uno de los baños de la escuela junto a otro compañero”.

Dijo que el niño, de identidad reservada, le confesó hasta ahora porque de nueva cuenta quiso abusar de él en los baños pero se escapó y fue que decidió hablar a su madre al respecto, quien aseguró que había notado el cambio de actitud, pero que jamás quiso decirle qué le pasaba.

El menor aseguró que el presunto agresor amenazaba a sus víctimas con "levantarlos" junto con su familia si decían algo, por lo que el abuso se quedó impune hasta ahora, por lo que piden castigo contra el agresor.

Cabe mencionar que padres de familia indicaron a este medio que se niegan a dejar este asunto impune, ya que el agresor aún se presenta a la escuela y que, a decir de ellos, las autoridades del plantel lo protegen, por lo que piden acelerar las investigaciones ya que, además de ser graves los señalamientos, no piensan exponer a sus hijos a un presunto abuso.

SE SIGUEN PROTOCOLOS: DIRECTORA

En entrevista, la directora de la institución, la licenciada Ani Nicte-Ha Ortega Ruiz, indicó que ante este tipo de situaciones graves, el magisterio acordó seguir un protocolo, por lo que se siguen los lineamientos y no es que se haya hecho caso omiso al respecto.

“Lo que no entienden los padres es, que todos los niños tienen derechos, aún el presunto agresor, porque no me consta, no estamos seguros del hecho, por eso este caso ya se turnó a las autoridades para las investigaciones”.

“En este caso el DIF ya tiene conocimiento de la agresión, hoy mismo (martes) se informará a la inspección y la jefatura escolar, de hecho ya saben, se les informó tan solo después de saber de esta supuesta agresión”.

“Quiero aclarar que el señalamiento se da apenas hoy, porque la semana pasada los padres reclamaban un caso de bullying propiciado por el mismo chico; sin embargo, se supo este fin de semana sobre el presunto abuso, pero como ayer fue festivo, hasta hoy hablaron conmigo”.

“Los papás quisieran que se arreglara esto en un abrir y cerrar de ojos y no es así, es un niño al que estamos señalando, es un señalamiento bastante grave, por eso se tiene que seguir el protocolo y después se procederá conforme a la ley en estos casos, mientras, yo como autoridad del plantel no puedo negarle la entrada al señalado sin instrucciones de mis superiores, además, reitero, este asunto apenas se supo hoy”

EXIGEN ESCLARECER LOS HECHOS

Padres de familia piden toda la atención a la escuela, autoridades municipales y escolares, ya que es un caso grave en materia de bullying y abuso sexual. Los papás se unieron al reclamo de la madre de la presunta víctima y dijeron estar dispuestos a apoyarla solicitando se inicie una investigación por este hecho, porque de ser cierto sus hijos corren peligro.

Se espera que tanto este, como el otro menor de edad, presuntamente abusados, reciban ayuda psicológica por parte de especialistas, ya que la primera agresión sucedió hace dos años. Sin embargo, trascendió que quien propició el hecho fue otro menor, quien reprobó una y otra vez hasta que fue cambiado de escuela.

Los padres de familia tienen temor que la directora y las autoridades dejen el asunto en el olvido y sea protegida por el sindicato de maestros por guardar silencio como ha sucedido en otros casos cuando se registran de abuso en contra de estudiantes en las escuelas del municipio.

OTRO CASO MÁS

Como se recordará, el pasado cinco de septiembre del presente año, también trascendió que en un kínder de esta ciudad se dio un caso de abuso sexual perpetrado por una maestra, quien cometió el abuso contra una alumna de nuevo ingreso. Sin embargo, las autoridades educativas han guardado completo hermetismo hasta la fecha.

Sobre este caso trasciende que una madre de familia había acudido con la directora del plantel para señalar de forma directa a un personal docente como responsable, por lo que los padres fueron convocados a dos reuniones donde determinaron medidas hasta que se inicie una investigación.

Aunque se prohibió dar declaraciones sobre este caso, los padres de familia han externado de manera anónima su preocupación por esta situación. La Fiscalía General del Estado ya tiene una investigación abierta por este asunto.

Presencia MX / La Silla Rota Veracruz