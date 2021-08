Acusan a diputada morenista en Xalapa de recibir título "patito"

Rocío Hagmaier, quien se ostenta en redes sociales como exconsejera alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), demandó a la diputada local Ana Miriam Ferráez Centeno a presentar su examen CENEVAL para lograr la titulación en Derecho.

Esto luego de que circuló información en el sentido de que la Universidad de Xalapa (UX), a cargo del rector Carlos García Méndez, pretende otorgarle un título a la morenista, a pesar de que los alumnos de la carrera aseguran que jamás se presentó a clases.

“Nosotros ya no podemos seguir permitiendo esto, por eso quiero invitar a la diputada a que sea cual sea la forma que haya elegido para lograr su titulación, presente el examen CENEVAL, que nos demuestre que tiene los conocimientos en derecho y que no defraude la confianza de quienes votaron por ella y la llevaron al curul que no merece”

Ante esto, a través de su cuenta en Youtube, la joven demanda a la diputada que acredite sus conocimientos y evite que “le regalen un título”.

“Entre las bromas del avión presidencial y los constantes ataques al sistema de justicia penal de la 4T, hoy nos encontramos con una terrible noticia, la diputada por Xalapa rural, Ana Miriam Ferráez, da de que hablar, de qué reírse y preocuparse. Miles de egresados, estudiantes, jóvenes, que vivimos el derecho estamos indignados, cómo es posible que haya el rumor de que le van a regalar un título”

Dijo que: “como ciudadana y como xalapeña te invito a que vayas y te informes sobre el examen y presentes el CENEVAL, demuéstranos que tienes lo necesario para ser abogada”.

Y le advirtió: “ya no destruyas y perjures el derecho”.

ygr