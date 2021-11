Acusan a alcaldesa de Xico por falta de recolección de basura

"Esto le pasó en Oaxaca a un presidente municipal por suspender la recolección de basura... A ver cuando le pasa algo así a su homóloga de #Xico por la misma causa digo, ya que si no mal recuerdo ya le pasó una vez algo parecido y ni así entendió... Le gusta mucho el billete del pueblo, pero eso de robar y dejar casi encuerados a sus gobernados no es buena idea... Si no, se acuerdan", se posteó.