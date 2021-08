Acusado por violencia de género, busca alcaldía de Cosamaloapan

El dirigente local de Movimiento Ciudadano en Cosamaloapan tiene en sus miras ocupar el puesto de presidente municipal de esa localidad, sin embargo, tras de sí arrastra una serie de acusaciones por sustracción de menores y de delitos de género en agravio de su expareja.

Michelle G. señala a José Antonio “N”, líder municipal del partido Movimiento Ciudadano, por el delito de sustracción de menores, debido a que el 23 de abril de 2020, José Antonio presuntamente acudió al domicilio de su expareja en el municipio de Boca del Río y se robó a su hija e hijo, sin permitir a Michelle verlos de nuevo.

De acuerdo con la declaración de la agraviada, el presunto crimen derivó como una escalada de una serie de agresiones físicas, verbales y emocionales, durante la relación sentimental que mantuvieron ambos, luego del anuncio del primer embarazo de Michelle.

“La reacción que (José Antonio) tuvo al momento de enterarse sobre nuestra paternidad no fue muy buena, se mostró enojado, nervioso, culpándome y reprochándome como si solo fuera mi culpa por no cuidarme

“Inclusive me propuso que no lo tuviéramos, argumentando que no estaba listo para ser padre, a lo que de ninguna manera accedí”, declara la denunciante.

Michelle mencionó que el señalado, durante su embarazo, mostraba cambios de humor y episodios de violencia, en los que agredía de forma verbal a su expareja, llegando a culparla por “desgraciarle la vida”.

Antes que el embarazo llegara a término, en medio de uno de estos supuestos episodios de violencia, José Antonio “N” golpeó a su expareja en el rostro, brazos, piernas y en el vientre, poniendo en riesgo su embarazo y dejándole lesiones que fueron corroboradas por un médico particular de Boca del Río.

Este hecho quedó asentado en la carpeta de investigación 438/2016 que abrió la Fiscalía Regional, después de que Michelle presentara la denuncia en su contra.

Tras esto, Michelle decidió confiar en las promesas de cambio de Antonio “N”, por lo que en diciembre de 2016 se fueron a vivir juntos al domicilio no. 544 del fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, donde los meses restantes del embarazo ocurrieron sin mayores problemas.

Regresan las agresiones

Meses después del nacimiento de la primera hija de la pareja, los malos tratos volvieron, incluyendo de nuevo insultos, amenazas y golpes, afirmó Michelle.

Sin embargo, al tratar de poner una segunda denuncia en la Fiscalía, la afectada se topó con que la denuncia no prosperaría, debido a que después de la primera “había existido una reconciliación y/o perdón de mi parte para con el agresor”.

En el testimonio de Michell G. se menciona que años después quedaría embarazada por segunda vez, esta vez de un niño, pero durante ese tiempo, la situación de violencia fue común dentro de la familia.

Sustracción de los menores.

Tras las constantes situaciones de violencia, la pareja llegó a un acuerdo de separarse, mientras que en el acuerdo establecieron que los dos pequeños se quedarían en la custodia de su madre, en un domicilio del fraccionamiento Reforma, de la ciudad de Veracruz.

Como menciona el testimonio, en abril de este año, los dos hijos fueron sacados de su casa por medio de engaños, afirma Michelle, ya que el padre de los menores tenía permitido visitarlos en el domicilio sin llevárselos fuera.

De acuerdo con el testimonio, José Antonio llegó acompañado con algunos de sus guaruras, con tal de impedir que la madre de los niños detuviera la presunta sustracción.

Ante esto, la madre asegura que su expareja no es una persona apta para albergar y cuidar de los menores, ya que no cuenta con el tiempo ni la disposición para hacerlo, llegando a contratar empleadas o nanas para el cuidado de los pequeños.

Asimismo, acusa que José Antonio “N” incurre en el consumo de drogas.

Antecedentes sospechosos

Hace un año, el 31 de diciembre de 2019, José Antonio “N” fue detenido el municipio de Tuxtepec, en el estado vecino de Oaxaca, presuntamente por el delito de portación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército.

De acuerdo con reportes periodísticos del sur de Veracruz, el líder de Movimiento Ciudadano de Cosamaloapan se encontraba entre los tripulantes de un convoy de camioneta de lujo, quienes presuntamente se paseaban por las calles del municipio oaxaqueño.

Luego de ser liberado, el señalado por violencia de género, publicó un video en el que desmiente las acusaciones por las cuales fueron detenidos en Oaxaca.