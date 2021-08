Acusa exfuncionario de la SEV persecución, tras descubrir corrupción

Xalapa, Ver. - El exjefe de Departamento de Acuerdos y Seguimiento del Instituto de Espacios Educativos, Erik Sánchez Vázquez, detenido por posesión de droga y denunciado por extorsión, se defendió de estas acusaciones y aseguró que se trata de la respuesta de las autoridades ante su exigencia de información tras descubrir presuntos actos de corrupción.

Luego de que el exfuncionario fue detenido por posesión de droga y fue denunciado por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) por extorsión contra empresarios, acusó al director de Espacios Educativos, Ricardo García Jiménez, de orquestar una trampa contra él.

Explicó que desde diciembre pasado dejaron de informarle los procesos de asignación de obras, porque hay una evidente preferencia al consorcio formado por Roberto Ixtla Campuzano e Iván Villanueva Sánchez, en la entrega de recursos.

“Tengo un oficio en el que le pido que me informe sobre el estado que guardan las obras porque yo detectaba algo raro; Roberto Ixtla Campuzano se reunía con el director e Iván Villanueva Sánchez, que manejan un consorcio de obras y pedía pruebas, pero me negaban la información”.

Dijo que cuando fue detenido se dirigía a la SEV por orden de García pero que al salir de Espacios Educativos lo esperaban policías que le “sembraron la droga”.

“Había más de 40 elementos de policía que ya me esperaban. No detenían a ningún vehículo, me pidieron bajarme de mi auto, se identifiqué, sin dar autorización para la revisión de mi vehículo y se metieron varios elementos y sacaron un sobre amarillo y me dicen que traía droga, querían que agarrara el sobre para que pusiera mis huellas”.

Por ello, responsabilizó a Ricardo García sobre lo que le pueda pasar porque le advirtió que hay órdenes de perjudicarlo.

“Él me puso este cuatro por estorbar y solicitar información por la corrupción que tienen ahí y me dijo: Aguas, por instrucciones superiores van a buscar empresas que te van a denunciar por corrupción, me dijo que tienen planeado otro tamal para mí”.

Por ello, pidió la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en su caso.

“Se lo han hecho a otros funcionarios, nunca pensé que la cuarta transformación fuera peor que el PRI. En el sur nadie confiaba en Cuitláhuac García, pero yo sí y lo apoyé, que lo sepa el presidente de la República lo que está pasando en Veracruz”.

No obstante, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, dijo que semanas antes de su detención detectaron irregularidades en el área que estaba a su cargo.

“A esta persona se le denuncia, el día de ayer, por parte del área jurídica de Espacios Educativos por extorsiones a empresarios”.

El funcionario dijo que actuaba de manera ilegal con algunas empresas del sur del estado, y lo señaló por filtrar información sobre contratos.

“No vamos a permitir este tipo de situaciones y acciones de ningún trabajador, mucho menos que ponga en riesgo la seguridad, tanto de personas que prestan servicios como de trabajadores de la Secretaría de Educación”, añadió.