Acusa al IMSS de darle cadáver ajeno por el de su esposo, en Coatza

Coatzacoalcos, Ver. - Tras 48 de haber fallecido por covid-19, el cadáver de Angel Lucas Rueda no ha sido entregado a su esposa Dulce María Andrade en el Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coatzacoalcos.

La señora denunció que incluso el cadáver se encuentra extraviado, argumentando que no le han proporcionado información al respecto.

"Falleció el sábado en la mañana, y pues le dije a la funeraria que si podían recogerlo pero me dijeron que sería hasta el lunes porque ellos no trabajan el fin de semana y pues hoy fuimos como a las once de la mañana y me dijeron que no sabían dónde estaba, y mire que hora y no sé nada de mi esposo", dijo con lágrimas.

Ángel de 42 años, ingresó al hospital el pasado lunes 29 de junio por una neumonía, y después de seis días de luchar por su vida falleció de un paro respiratorio.

Este lunes la señora Dulce acudió a realizar los trámites para que le fuera entregado el cuerpo de su esposo desde las 9:00 horas y las veces que entró a la morgue del hospital le mostraron el cuerpo de otra persona que aseguran no es su esposo.

"Estoy desesperada porque el cuerpo de mi esposo no aparece, me dicen que ahí está pero no es cierto porque las dos veces que he entrado me doy cuenta que no es él. Me quieren entregar el cuerpo de una persona que se llama Angel Guillén"

Te puede interesar Al menos 65 veracruzanos fallecieron por covid-19 en Estados Unidos

Solicitó la intervención de las autoridades estatales y municipales para que le entreguen el cadáver de su familiar.

Hasta el momento, el IMSS no ha emitido información al respecto, aunque trabajadores del área administrativa señalaron que se realizan las investigaciones y que todo podría tratarse de una confusión.

"Por favor, solo quiero que me lo entreguen para enterrarlo, no quiero que lo cremen"

ygr