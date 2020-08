Acribillan a mecánico estadounidense en Tecolutla, Veracruz

Xalapa, Ver. - Un hombre de 49 años y originario de Louisiana, Estados Unidos, identificado como John Medlock, fue acribillado la noche del pasado 17 de agosto en el municipio de Tecolutla, ubicado en la costa de Veracruz.

De acuerdo con reportes policiales, la víctima fue agredida con arma de fuego mientras conducía una camioneta color blanca, a escasos metros de la comandancia de la policía municipal. El gobierno estatal aún no ha emitido información sobre este crimen.

Medlock tenía 45 años de edad; fue buzo en el país norteamericano y desde hace más de 20 años, contaron amistades suyas, se asentó en la entidad mexicana, en el municipio de Poza Rica, donde reparaba vehículos para ganarse la vida.

Danna Campos, quien se refirió al finado como su padre adoptivo lamentó que ningún familiar directo del americano se ha comunicado con autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y expresó su temor de que sea enviado a una fosa común.

En redes sociales, amistades de Medlock organizaron una colecta para poder sepultarlo. “Pedimos a la Embajada de Estados Unidos que nos ayuden a recuperar su cadáver y sepultarlo de manera digna; que su crimen se investigue y den con los responsables”, agregó Danna Campos.

“Me duele mucho y no quisiera que su cuerpo fuera a la fosa común porque él no se lo merecía. Les juro que si tuviera yo pagaría todo por él, pero no es así. Ojalá pudieran apoyarnos; son 30 mil pesos que hay que pagar para poder enterrarlo. Me rompe el corazón ya que fue como un padre para mí”, publicó Campos en su muro de Facebook.

Allegados a John Medlock lo refieren como una persona conocida en la costa veracruzana. “Amigable, trabajador y solidario”, quien hace poco más de un año viajó a Estados Unidos para ser operado de la columna vertebral y volvió a tierras mexicanas apenas se recuperó.

