Académicos de la UV, víctimas de la delincuencia

Xalapa, Ver.- La delincuencia ha alcanzado a trabajadores de la Universidad Veracruzana (UV), ya que especialmente en la zona sur y en Xalapa se han registrado casos de robo, admitió el dirigente de la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV), Enrique Levet Gorozpe.

"Ha habido algunos incidentes sobre todo en la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán y en Xalapa, en donde hay casos, por ejemplo una compañera de Xalapa después de ir al banco a retirar sus recursos la asaltaron”.

Dijo que los altos índices de inseguridad “no pueden taparse con un dedo”, por lo que aceptó que en los últimos meses se han registrado al menos seis casos de robo contra agremiados.

“El índice de inseguridad no se puede ocultar con un dedo y es alto. Ha habido seis casos aproximadamente, en Minatitlán entraron y se robaron un cajero".

Sobre las finanzas de las universidades públicas en el país, dijo que nueve que no tienen recursos para pagar los salarios de sus trabajadores a partir de octubre, aunque negó que entre estas esté la Universidad Veracruzana.

"Todas las universidades en el país están en una situación déficit en el tema financiero, es más hay universidades que están en una crisis tan lamentable que en el mes de octubre no tengan recursos para hacer el pago de los trabajadores, son nueve".

Este miércoles se reunirán los sindicatos de trabajadores de universidades en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para realizar una Asamblea Nacional a fin de definir la ruta a seguir para garantizar el pago de los salarios.

"Los que van a pagar los platos rotos son los trabajadores porque a pesar de haber cumplido cabalmente con sus obligaciones se les dice con toda la tranquilidad del mundo 'no les vamos a poder pagar porque no hay recursos' y eso me parece totalmente injusto".

En cuanto a la deuda que mantiene el Gobierno del estado con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores de la UV que no fue pagado en el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, consideró que no afecta que la administración de Cuitláhuac García Jiménez no haya hecho abonos pues dijo que el cobro ya se hizo.

"Ya nos descontaron el impuesto, está en los talones de pago, ya cubrieron la obligación tributaria y esta es una deuda histórica que se tiene con este organismo y tendrán que ver la forma de resolverlo las autoridades de la universidad, el Gobierno del estado y el federal porque el responsable fue el Gobierno de Javier Duarte".

ygr