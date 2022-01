“Acabaron con mi patrimonio”: Isabel pide justicia tras incendio

Coatzacoalcos Ver. – La noche del 25 de julio, María Isabel tuvo que abandonar su trabajo tras recibir una llamada donde le informaban que su casa estaba en llamas. Su único patrimonio se reducía a cenizas y alguien lo había provocado.

Elementos policiacos lograron detener a los presuntos responsables del siniestro, sin embargo, ante la falta de testigos podrían quedar en libertad y nadie deberá reparar el daño a la madre soltera de tres hijos.

“Le dije al patrón que me tenía que salir y pues por la impresión me desmaye en el trabajo, pero al despertar rápido llegué a mi casa y cuando llegué mi casa estaba toda quemada y no pude salvar nada”, expresó con impotencia doña Isabel.

De forma anónima (por temor a represalias), vecinos señalaron que tres sujetos desconocidos llegaron a la calle Palenque esquina con 24 de mayo de la colonia Santa María, y al ver que en la vivienda no se encontraba nadie, ingresaron y le prendieron fuego sin motivo alguno.

“Cuando nosotros llegamos vimos que se estaba quemando la casa y le hablamos a Chabe (como conocen a la agraviada en esta colonia) para que viniera, porque pensábamos que ahí estaban sus hijos, por suerte no, pero si se quemó la casa”, dijo una de las vecinas.

A pesar de que los vecinos intentaron apagar el fuego no lo hicieron a tiempo y todas las pertenencias de Isabel, que con años de esfuerzo adquirió, se consumieron con las llamas.

“Por suerte siempre dejo a mis hijos con mi mamá, pero ya casi estaban por ir para allá, es algo que agradezco a Dios que no estaban dentro cuando todo ocurrió”, dijo Isabel.

"Destruyeron el único patrimonio de mis tres hijos”

Isabel Ramos trabaja en una taquería que se ubica en el malecón costero de Coatzacoalcos. Por las mañanas vende naranjas con sus papás para sacar algo extra que le permita cubrir las necesidades diarias como jefa de familia.

“Yo tengo una bebé de dos años, un niño de cuatros y otra niña de siete; es la casa de ellos y pues es algo que he construido con mucho esfuerzo, por eso solo pido que me paguen, porque destruyeron el único patrimonio de mis hijos”, expresó.

En donde fuera su hogar, construido a base de lámina y estructura de madera se observan cenizas; de las camas donde dormían los cuatro solo quedan los resortes quemados, encima una muñeca de su hija mayor que también se quemó.

El refrigerador donde guardaba los alimentos y bebidas también se destruyó; la mesa donde comían; las cubetas del baño derretidas por el calor y la taza quebrada. Las paredes de lámina tampoco resistieron y están dobladas y regadas por todas partes.

“Yo no sé por qué hicieron eso y fue pérdida total, no puedo afirmar como fueron las cosas y pues es algo que no se vale, porque no me meto con nadie”, reclamó Isabel.

Por falta de testigos y escritura los responsables pueden quedar en libertad y sin pagar daños



48 horas después, Isabel acudió acompañada de su madre ante la Fiscalía regional a interponer la denuncia por lo ocurrido, donde comprobó que los dos detenidos continúan tras las rejas de forma preventiva.

Sin embargo, la fiscal en turno le notificó que ante la falta de testigos y escrituras que comprueben que Isabel es la dueña de la vivienda, los responsables del incendio podrían quedar en libertad y peor aún, sin pagar por los daños.

“Realmente yo quiero que se reparen los daños, que se llegue a un acuerdo, pero en eso estábamos, pero quiero que se haga de la manera más rápida posible, porque no tenemos donde vivir y mis hijos ahí viven; pero me dicen que como no tengo los papeles, que no se puede hacer nada. Yo no pido nada más, solo que me paguen lo que perdí”, señaló en la entrada al Centro Integral de Justicia.

Este mismo día, acudieron los familiares de los presuntos responsables del atentado con un cuerpo de abogados, quienes quisieron intimidar a la señora, incluso al ver la presencia de algunos representantes de los medios de comunicación negaron entrevistas.

“Yo le dije a los familiares que ya hiciéramos un acuerdo, no estoy pidiendo más que lo justo, porque yo no vivía como rico, pero ahora llegan con abogados y me dicen que hay que esperar y es lo que no puedo”, agregó Isabel.

Estos dos días, ella y sus hijos durmieron con su mamá, aunque por el espacio asegura que están incómodos, aunado a que tiene miedo que los que quemaron su casa, quieran atacarla o a sus consanguíneos.

Personas piden colaboración en redes sociales

En redes sociales, usuarios se han sumado primero para exigir justicia por Isabel y segundo para ayudarla a levantar su hogar.

“Ella es una mama soltera de 3 niños y se ha partido el lomo chambeando día a día por sus niños, cada lamina, cada cosa le ha costado tenerlo. Muchos tal vez la conozcan pues a veces vende naranjas en el malecón y trabaja en una taquería. (Tiene dos trabajos), hoy les pido ayuda para ella ya sea con láminas, comida, ropa, madera, cama o colchonetas, clavos, etc. Y si de su corazón nace ayuda monetaria les anexare una cuenta para recaudar para sus laminas y levantar su casita”, se lee en una de las publicaciones.

A pesar de que algunos han respondido al llamado, aun se requiere de mucha ayuda para esta madre soltera, que sin deberla fue víctima de un atentado y que podría quedar impune. Por lo que la madre espera tener justicia ante este caso registrado en Coatzacoalcos.