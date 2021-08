Abren mercado clandestino de pruebas rápidas de covid-19 en Facebook

Veracruz, Ver.- Con solo realizar una ligera búsqueda en Facebook es fácil encontrar publicaciones en grupos de venta en Veracruz donde personas empezaron a comercializar paquetes de “Pruebas Rápidas” para supuestamente detectar supuestamente la presencia del virus covid-19 en el organismo.

Las personas que las venden, en su mayoría las ofrecen por trato directo, por medio de mensajes privados, pero una veracruzana indica venderlas en una tienda de insumos médicos, junto con cubrebocas de manufactura local y guantes.

En una publicación realizada en el grupo “Mercado Veracruz Puerto”, la persona que aparece con el nombre de Iris Barumotis, promociona las supuestas pruebas para covid-19 con un precio de mil pesos por unidad.

“Llegan las pruebas! Si son las mismas pruebas que te hacen en particular y te salen de $5,000 a $9,000”, escribe el usuario al inicio de la publicación.

Acompaña el texto con una serie de fotografías de los paquetes de kits de prueba y de las instrucciones de uso.

Debajo de la publicación otros usuarios dudan del producto y comentan que se trata de un supuesto fraude.

“Eso es estafa segura y es algo muy serio que se tiene que darle a saber a la policía”, escribe otra usuaria.

La persona que vende los kits de prueba responde tener los permisos, al contar con más de 9 años en el ramo de venta de equipo médico.

Sin embargo, la publicación fue borrada del grupo de ventas a los pocos minutos, ya que al ser buscada de nuevo ya no fue posible ubicarla.

No obstante, al buscar en otros grupos dedicados al comercio informal y de venta directa, es posible encontrar más usuarios que ofrecen las supuestas pruebas para confirmar la presencia del coronavirus en el organismo.

Un usuario de nombre Alex Xt que interactúa en el grupo de Venta “Mercado Veracruz Puerto”, asegura contar con pruebas rápidas de covid-19, las cuales son enviadas desde Mérida o desde la Ciudad de México y asegura se encuentra el almacén.

Indica contar con los permisos correspondientes de la prueba, los cuales fueron compartidos y se encuentran en poder de la La Silla Rota Veracruz.

Sin embargo, la compra y venta de pruebas rápidas para detectar coronavirus se encuentra en una discusión acalorada y fueron descalificadas por la Secretaría de Salud Federal como un método efectivo para detectar coronavirus.

Algunos organismos y personajes políticos claman que son reales y de utilidad para llevar un conteo más acertado de casos.

Por su parte, las autoridades médicas encargadas de la epidemia en México, a cargo del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indican que las pruebas rápidas no cuentan con validez oficial, no solo en México, sino en ninguna parte del mundo.

El encargado del combate contra el coronavirus en México aseguró que las pruebas rápidas son ineficaces, ya que utilizan la sangre y funcionan detectando los anticuerpos producidos por el organismo, después de que el virus infectó el cuerpo y que ya desarrolló una respuesta inmunológica, la cual puede o no aparecer durante la fase sintomática o incluso después de haberse curado la enfermedad.

En personas que fallecen a causa del virus, es incierto el uso de las pruebas rápidas, ya que la falla orgánica y posterior muerte significarían una falla de la respuesta inmunológica del cuerpo, la cual aseguró el subsecretario, no ha sido suficientemente estudiada, por lo que la detección podría ser negativa.

En este caso, las pruebas rápidas solo servirían, si acaso, para detectar que una persona se contagió y se encuentra en recuperación del coronavirus, mas no dirían precisamente si los síntomas de resfriado corresponden al covid-19.

“Tras establecer contacto con autoridades de Alemania, el Robert Koch Institut nos notificó que este país no realiza pruebas rápidas. Ninguna autoridad sanitaria del mundo las ha acreditado. No es una resistencia nuestra; si no son competentes, no tenemos por qué utilizarlas”, informó el Doctor López-Gatell.

El día 1 de abril, López Gatell aseguró que ningún país ha autorizado, ni utiliza algún tipo de pruebas rápidas por su baja confiabilidad, por lo que su venta al público no representa una estafa, pero sí un caso de falsa publicidad.

Las pruebas que se realizan en el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y los laboratorios certificados por este organismo, son las autorizadas por la Organización Mundial de la Salud.

Esta consiste en el análisis de las muestras tomadas de la mucosa faríngea del paciente, con una especie de sonda que se introduce desde la nariz hasta la garganta, en donde se aloja el virus inicialmente, al ingresar al cuerpo.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Veracruz informó que la única institución certificada en la entidad para detectar un diagnostico positivo de coronavirus es el Laboratorio Estatal de Salud Pública, dejando fuera instituciones privadas o cualquier otro método de detección de la enfermedad que mantiene al mundo bajo emergencia sanitaria.

ygr