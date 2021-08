Abogados de Coatza piden abrir juzgados para poder trabajar

Coatzacoalcos, Ver.- Con la balanza de la impartición de justicia y la espada del castigo en mano, abogados de Coatzacoalcos piden que se abran los juzgados para que puedan trabajar, y lleven el sustento a sus familias.

De acuerdo a lo señalado por Consuelo Valentín una de las litigantes independientes, desde el pasado 17 de marzo fueron cerrados los edificios por la contingencia sanitaria del covid-19, lo cual aseguran les está afectando en gran medida a más de 400 litigantes.

“El gremio de los abogados y abogadas nos encontramos en una situación difícil y hay muchos que están en situación crítica. Que se aperturen los edificios judiciales te hablo de juzgados y tribunales, porque creemos que esa estrategia a raíz de la contingencia estuvo mal planeada porque antes de la fase 3 se pudo haber asistido a los juzgados sin necesidad de cerrar de uno en uno”, indicó.

Fueron menos de 10 los manifestantes que se ubicaron con carteles en los bajos del ayuntamiento de Coatzacoalcos, por lo que la licenciada lamentó que pocos hayan acudido al llamado.

“Quizá por pena o porque no les gusta hacer manifestaciones no vinieron muchos y somos poco, me causa inquietud porque no somos los únicos afectados sino todos en esta contingencia”, afirmó.

De igual forma, solicitaron al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz activar los juicios en línea, pues aseguran que están detenidas las querellas en los juzgados, incluyendo algunas de pensión alimenticia que son de suma importancia para las familias.

“Se puede manejar como los bancos por medio de citas o que abran las plataformas digitales y se puede litigar ahí, pero en lugar de hacer eso cerraron todo y es algo que no se vale”, manifestó Carlos Gonzáles Díaz, otro de los inconformes.

Aseguró que, al estar cerrados los juzgados, se está cayendo en una in-constitucionalidad porque hay suspensión de garantías individuales, por lo que piden se ponga atención a este tema.

Debido a que no tienen salario fijo se la están viendo en aprietos, por lo que enviarán una carta al Gobierno de la República, con copia al Gobierno del Estado y al Congreso local para que sean atendidas sus peticiones o reciban algún apoyo en estos días de contingencia pues al menos en lo que resta del mes no podrán litigar.