"A varias nos buscó": sospechan de reclutador en desaparición de Viri

XALAPA, VER.- Antes de que Viridiana Moreno desapareciera en Cardel, municipio de La Antigua, el pasado 18 de mayo, las alertas entre las mujeres ya se habían encendido en la localidad: el usuario de Facebook "Mary Madison" era la causa.

A raíz de la desaparición de la joven originaria de Tlaltetela, diversas mujeres se han puesto en contacto con sus familiares señalando que también fueron contactadas para supuestamente obtener un puesto de trabajo en el hotel "Bienvenido", ubicado en la calle principal de Cardel.

El hotel, que ahora se ha deslindado por completo del ofrecimiento de vacantes y por ende de la desaparición de la joven madre, se ha negado a cooperar en la búsqueda, pues ha habido una reiterada negativa a proporcionar copia de los videos de seguridad donde se vería si Viridiana ingresó al lugar para la entrevista de empleo que le ofreció "Mary Madison".

"Hay evidencia de que un perfil de Facebook estaba reclutando y tenía a otras chicas con diferentes citas ese mismo día. Las chicas me contactaron para decirme que ellas también estaban convocadas a la ´capacitación´", señaló esta mañana Néstor Hernández Vásquez, primo de la joven.

"BIENVENIDA AL EQUIPO"

"Mary Madison" es el nombre de la cuenta en redes sociales que se encargaba de reclutar a las mujeres de Cardel ofreciendo puestos de trabajo en el hotel.

La cuenta ha sido dada de baja, sin embargo, hay evidencias que han hecho llegar otras chicas a la familia de Viridiana, alertando de las irregularidades que detectaron en el ofrecimiento del supuesto empleo.

"Bienvenida al equipo. Me comentan que ya se comunicaron con UD. Mucho éxito. Su entrevista fue agendada para mañana a las 12 h en el restaurante del hotel", fue el mensaje enviado a una de las mujeres el martes 17.

Un día después, el mismo que desapareció Viridiana, desde la cuenta en cuestión, se volvieron a comunicar con la chica insistiéndole que confirmara que asistiría a su "capacitación".

A otra de las mujeres que se puso en contacto, se le insistió mediante llamadas que fuera a su encuentro con el supuesto gerente del hotel.

Desde el número 228 151 2787, la posible víctima recibió seis llamadas. La primera de ella fue a las 11:37 de la mañana, en tanto que las cinco restantes tuvieron lugar a las 12:04 del día. Demasiada insistencia cuando las interesadas debían ser ellas. Eso puso en alerta a las mujeres que optaron por no acudir.

"El supuesto gerente las citaba afuera del hotel, en el restaurante, la cita era que iban a asistir a una capacitación para quedarse a trabajar.

"Una chica me dijo que no le daban buena espina y por eso no fue y lamentaba que mi prima hubiera ido. Me dijo ´me duele muchísimo y por eso me pongo en contacto para decirte. A mí me insistieron mucho, me llamaron a cada rato´", le avisaron a su primo.

VIRI DABA CLASES DE NATACIÓN

Viridiana es egresada de Educación Física y maestra de natación. Durante las horas previas a su desaparición se reportan, según sus redes y sus conocidos, sin visos de que quisiera alejarse de la vida que tenía con su esposo y su hijo, como en su momento lo afirmaron las autoridades de Veracruz.

De hecho, Viridiana Moreno compartió diversas publicaciones en sus redes sociales, como lo hacía normalmente; de ahí que la versión del "resguardo" se cayó horas después de haber sido emitido por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Por ello, medios locales replicaron desde el 19 de mayo por la mañana la información que sus familiares hicieron pública para lograr su localización.

Así, se sabe que ese miércoles 18 de mayo, después del mediodía, Viridiana fue vista en la escuela primaria Juan de la Luz Enríquez del centro de Cardel, dónde fue a recoger a su hijo.

Posteriormente, se reportó que a las 4 de la tarde salió de su casa a bordo de una motoneta azul con la que se dirigía a una entrevista para el puesto de recepcionista en el mencionado hotel "Bienvenido".

La motoneta en que viajaba Viridiana es una Italika con placas de circulación 26YJD7; para acudir a su entrevista de trabajo, vestía pantalón beige, zapato de piso color azul y portaba sus ya comunes anteojos.

Si bien es cierto que desde el momento que se perdió todo tipo de contacto con ella y hasta cuando se dio el primer aviso de su desaparición pasaron más de 12 horas, lo que ocurrió en ese tiempo es un enigma.

Desde entonces quienes levantaron la voz fueron sus familiares, conocidos y ciudadanos de a pie que durante todo el jueves compartieron su ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal.

Igualmente, como parte de la indagatoria por su ausencia, desde la Fiscalía General del Estado (FGE) se ordenaron diversas diligencias anteponiéndose incluso a un final trágico.

El oficio VER/FIM/FEADPD/4331/2022 signado por Aurora Solano Arroyo, fiscal especializada para la atención de denuncias por personas desaparecidas y dirigida a servicios periciales da cuenta de la entrevista AM (Ante mortem) que debe realizarse a su esposo, así como de los registros genéticos que deben obtenerse de su hijo para un eventual cotejo con restos humanos.

"... resultado que deberá ser comparado con los cadáveres no identificados, restos humanos y osamentas que se encuentren en las instalaciones del Servicio Médico Forense de esta ciudad, a efecto de informar si existe compatibilidad con alguna de las muestras ahí almacenadas".

FALSAS ESPERANZAS

Después, el primer rayo de esperanza llegó a los familiares cuando el viernes pasado el ejecutivo veracruzano declaró en Cardel que se encontraba "resguardada", generando también una severa incertidumbre en sus padres.

"Ya lo atendí. No está desaparecida, está resguardada. Es un asunto que no se puede decir en público", afirmó Cuitláhuac García Jiménez ante medios de comunicación.

Tras esa declaración, los padres y el esposo de Viridiana agradecieron al mandatario por mantener a resguardo a la joven y la pidieron que la devolviera.

"Gracias por la rapidez que se le dio a la investigación y búsqueda; queremos ahora que nos la dé por favor", coincidieron en un video difundido por su propia familia.

Pero por la noche, su mismo equipo de comunicación social desmintió al mandatario. En un breve comunicado que fue subido y borrado minutos después, se afirmó que la búsqueda de la joven continuaba.

En el mismo posicionamiento se desacreditó el trabajo de los medios de comunicación que replicaron la declaración del mandatario.

"Tampoco debe tergiversarse ni interpretarse en los medios para presuponer que está en resguardo de alguna dependencia gubernamental", señalaba.

Un día después, los familiares se apostaron a las afueras del multicitado hotel, reprochando la postura de negar el acceso a las cámaras de videovigilancia, mismas que afirmaron, se encuentran descompuestas.

Ahí exigieron que se permita el ingreso a las instalaciones, al ser el sitio del supuesto encuentro y al desconocer si llegó o la interceptaron.

Este domingo, en una jornada de búsqueda en la cual se han unido más de un centenar de personas, los familiares y amigos tomaron la caseta de cobro de La Antigua para permitir el paso libre de vehículos, como medida de presión para una mejor intervención del gobierno estatal en la búsqueda de la mujer.

Para este lunes, decenas de personas marcharon en la capital del estado para solicitar al gobernador que aclare aquella afirmación donde dijo que la joven estaba resguardada, no perdida, puesto que generó más incertidumbre que esperanza a su familia.

"Es lo que queremos entender. No sabemos por qué lo dice, en qué se basa, si hay una línea de investigación, si tienen algún indicio porque sus palabras fueron ´no está desaparecida, está resguardada´, ahorita exigimos que él esclarezca todo esto, por qué lo dijo", recriminó su primo hermano.

En la manifestación de esta mañana también se dio a conocer que se realizaron diligencias en la comunidad de Chachalacas, donde según versiones de los participantes se habría encontrado un cuerpo desmembrado.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que el hallazgo tenga relación con la joven madre de 31 años.

"Solamente nos movió la policía y nos dijo que era un punto que se tenía que investigar", destaca el familiar.

Este mismo lunes el gobernador descartó una reunión con los padres de la joven, enfatizando que son la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda las que deben atender el tema y ya lo están haciendo.

El mandatario aprovechó para culpar nuevamente a los medios de comunicación de tergiversar sus declaraciones del pasado viernes, negando en todo momento que haya violado algún protocolo al precipitarse a declarar que Viridiana estaba resguardada, no desaparecida.

"No se violó el protocolo, lo que sucede es que tomaron una parte de la expresión que hice y cundo les dije que no podía hablar siguieron insistiendo. De ahí tergiversaron muchas cosas y era importante que se conociera el comunicado", se justificó.

"Por mi parte no, pero sí hacemos un exhorto a los medios que cuiden mucho las cuestiones de identidad de las víctimas, está bien queremos ganarnos la nota, que sea viral, pero no olviden que hay una persona en esto y familiares, tenemos que ser cuidadosos".





am