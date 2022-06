¿A un paso de la liberación de Del Río? Esto sabemos

El senador Ricardo Monreal Ávila informó que su colaborador y exsecretario técnico del Senado de la Republica, fue exonerado del delito de homicidio doloso en contra de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera.

De acuerdo con el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, un Tribunal Colegiado de Circuito confirmó la resolución de Jesús Arturo Cuellar Díaz, Juez Décimo Séptimo de Distrito con sede en Xalapa, para que del Río Virgen sea liberado.

Juan Manuel Del Río y sus abogados promovieron un amparo en contra de la orden de aprehensión y vinculación a proceso, el cual fue ratificado por el Tribunal, por lo que el colaborador de Monreal ya habría sido exonerado de los cargos, y en cuestión de días sería liberado.

El magistrado Vicente Mariche de la Garza comentó en la sesión: "si el juez determinó que esas pruebas no pudieron haberse conformado, dado que no hay un enlace lógico, ni una imputación directa de que él fuera el actor material de esos hechos, pues se concluía que no podría, pues tener esa calidad de la probable participación en los hechos. Y hay una serie de circunstancias que el juez de distrito está analizando en su sentencia, las plasma correctamente, que el fiscal no combate en su totalidad".

El líder de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República afirmó que la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito demuestra que Del Río Virgen fue víctima de "una "ominosa persecusión política" y de la violación de sus derechos humanos.

"Hubo una ominosa persecución política contra Del Río", reitera senador Ricardo Monreal A. desde Pacho Viejo y asegura que su colaborador pronto quedará libre. #sf pic.twitter.com/nXWsr4X0Zz — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) June 16, 2022

A través de un vídeo que grabó a las afueras del penal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec, Ricardo Monreal aseguró que la libertad de su colaborador exhibe el autoritarismo de la fiscal Verónica Hernández y del juez de consigna, Francisco Reyes Contreras.

José Manuel del Río Virgen fue detenido el 22 de diciembre del 2021. Al momento de la captura, Del Río Virgen se desempeñaba como secretario técnico del Senado de la República y se le identificaba como cercano al senador Ricardo Monreal, quien mantenía un enfrentamiento mediático en contra del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez por el delito de ultrajes a la autoridad.

La detención del político motivó a que un grupo de senadores de oposición, encabezados por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), integrará una comisión para investigar supuestos abusos cometidos por autoridades del gobierno de Veracruz, que más tarde fue desintegrada en medio de disputas internas entre legisladores de Morena y su representante en la Cámara Alta.

mb