A través de Facebook, partido político de Veracruz "recluta" mujeres

El partido de reciente creación en Veracruz, Podemos, publicó en redes sociales una convocatoria que invitaba a "mujeres emprendedoras" a competir por una alcaldía en la entidad. Tras generar críticas el post fue eliminado de las cuentas oficiales.

Para Mónica Mendoza Madrigal, integrante del Colectivo 50+1 este tipo de invitaciones o reclutamientos evidencia que el instituto Podemos no toma enserio la paridad de género y solo aspira a cumplir el requisito de postular a igual número de hombres y mujeres.

"Todos los institutos políticos tienen problemas para cumplir con la postulación de cuadros. En el caso de los emergentes de reciente creación -como Podemos-, les ganaron los tiempos, por lo que abaratan las candidaturas y demerita el papel de las mujeres al publicitar en Facebook la invitación para postularlas", dijo Mendoza Madrigal.

Desde el proceso electoral del 2018 en Veracruz los partidos políticos están obligados a postular 50 por ciento de candidaturas de hombres y 50 candidaturas de mujeres. Incluso la 65 legislatura logró ser la primera Cámara paritaria al estar integrada por 25 diputadas e igual número de diputados.

El 6 de julio de 2021 se elegirán 50 diputados locales (30 de mayoría y 20 plurinominales) y se tendrá que elegir mil 57 cargos de elección municipal. Los 12 partidos que competirán, entre ellos cuatro locales que lograron su registro el mes de julio, tendrán que postular igual número de candidatas mujeres y candidatos hombres.

El artículo 15 de la constitución establece que son derechos de los ciudadanos: votar en las elecciones estatales y municipales, y participar en los procesos de plebiscito, referendo e iniciativa popular y poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

Podemos, sin estructura ni candidatos

Hasta la noche del 8 de noviembre, el partido Podemos promocionó en Facebook un mensaje que se leía: "Se busca mujer empoderada para dirigir el rumbo de su municipio" Candidatas #Podemos.

Aunque la publicidad ya no aparece en el historial de la página de Facebook, hay otro promocional en el que se ofrecen como opción política para los veracruzanos que tengan algún proyecto político.

"Nuestra misión es sumar. Por el bien de Veracruz y los Veracruzanos, Si tú tienes un proyecto que nos beneficie cuenta con #Podemos. Aceptamos el reto de sí por México. Podemos tener el Veracruz que todos queremos, pero debemos trabajar juntos para conseguirlo".

La también encargada de despacho del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso local, Mónica Mendoza Madrigal, planteó que el principal problema de los partidos políticos es que no cuentan con la formación de cuadros femeninos.

Es terrible, mencionó, que los institutos no estén conscientes que tiene la obligación de cumplir con la ley local de garantizar espacios políticos, en igualdad de condiciones a mujeres y hombres.

"Les tiene que quedar claro que la paridad viene de la mano con la violencia política de género. Cuando vemos anuncios como el del partido Podemos queda clara la escaza convicción de reconocimiento, de trayectoria, de liderazgo y de perfiles políticos de mujeres, y solo buscan cumplir, porque no tiene entre sus integrantes, con el requisito de nominar mujeres".

La falta de cuadros también genera deuda sobre las condiciones en las que se van a dar esos espacios; sí darán a esas mujeres el presupuesto para hacer campaña, la capacitación a la que están obligados y si tienen la estructura para respaldar la postulación y acompañarlas en el reto electoral.

Las candidaturas no solo se deben ofrecer para cubrir el espacio, pues si se manda a una mujer sin las condiciones que le garanticen apoyo económico, material y humano a una contienda, se promueve violencia política de género.

"Si no se dan las condiciones lo único que estás haciendo es usar mujeres para cumplir una regla, sino no van a poder ellos registrar candidaturas, se las regresa la autoridad electoral por no estar cumpliendo con lo establecido".

La integrante del Colectivo 50+1 considera que los partidos en México se han construido como instituciones patriarcales, en donde los hombres entienden que el poder les pertenece en exclusiva, y así es como han buscado repartirlo. Y hoy que están obligados a respetar la equidad entre hombres y mujeres difunden anuncios "aberrantes" como el de Podemos.

Comentó que los partidos deben dejar de ser milpas patriarcales, y entender que la paridad no se trata solo de ir a la "pepena" de mujeres por llenar planillas. Las deben mandar a competir en condiciones de igualdad.

La autoridad electoral, consideró, debe estar muy al pendiente de que las mujeres no sean utilizadas por los partidos políticos para cubrir con los requisitos de ley.

INE y OPLE emitieron criterios de paridad de género

Desde la pasada elección el OPLE emitió lineamientos para garantizar la paridad en los cargos de elección y representación popular. Al momento de repartir las plurinominales se compensaron los resultados en las urnas, con lo que se garantizó la asignación de manera equitativa a mujeres y hombres.

El órgano electoral cuenta con la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación que debe vigilar la participación igualitaria de mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada en garantizar la igualad sustantiva a través del establecimiento de condiciones necesarias para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce, ejercicio de garantía de los derechos humanos

El viernes 06 de noviembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para garantizar la paridad de género en las candidaturas para los gobiernos estatales en el proceso electoral de 2021.

Los partidos deben registrar a por lo menos siete mujeres en las 15 candidaturas que se disputarán el próximo año.