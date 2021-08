A sus 13 años, Andrea fue víctima de ciberacoso en Veracruz puerto

El problema comenzó con un mensaje en Facebook Messenger. Una persona anónima amenazó a Andrea, de 13 años, con difundir imágenes sexuales suyas a sus contactos.

"Estaba en la computadora y me llegó un mensaje anónimo. Me decía ´tengo fotos íntimas tuyas, si no me mandas más las voy a pasar a tus contactos", cuenta.

Andrea cursaba sus estudios en una secundaria técnica de Veracruz puerto y no había vivido ninguna experiencia similar, hasta el día que recibió las amenazas anónimas.

"Le dije que él no tenía nada mío, pero él me dijo ´yo tengo fotos´ y empezó a mandar capturas y me escribió ´voy a empezar por mandárselas a esos amigos´. Yo me espanté, me dio miedo", relata la menor, quien acaba de comenzar el bachillerato.

Andrea no tenía celular y no había forma de que alguien tuviera ese tipo de imágenes suyas. En su escuela varias niñas sufrieron esta situación. Lucía, una compañera de Andrea, sí cayó en el gancho del ciberacosador y poco después se difundieron las imágenes privadas que compartió, lo que la afectó emocionalmente.

"Tuvo que ir hasta terapia por lo mismo; fue con el psicólogo de la escuela y con un psicólogo aparte (...). Tenía 13 años y se difundió la foto y todos estaban comentando de ella y se las andaban pasando.

"También hubo compañeras en las que sus novios compartían fotos. Una de ellas no sabía que su novio las compartía", cuenta Andrea.

Se trata de casos que no se denunciaron, pero ahora Andrea reflexiona que, si ella hubiese tenido celular y ese tipo de imágenes, seguramente también sería otra víctima, porque como niña, inicialmente no supo qué hacer.

La estudiante ahora sabe que estuvo a punto de ser víctima de un delito, pues ha leído sobre la Ley Olimpia y sus alcances. También sabe y lamenta que la mayoría de este tipo de situaciones se queden sin castigo.

"Yo me he informado en páginas feministas. Pero también sé que a veces no pasa nada, aunque se presenten las denuncias", expone.

La violación a la intimidad es un delito al alza en la entidad. Desde que se tipificó en 2019 cada vez hay más denuncias y a la fecha suman 26, de los cuales 22 víctimas son mujeres y 4 son hombres, todos menores de edad, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

DENUNCIAS POR "PASAR EL PACK"

El puerto de Veracruz, junto con otras ciudades grandes de la entidad, son las que más denuncias han registrado por el delito de violación a la intimidad en menores. En el primer semestre del año en curso hay 3 acusaciones en la ciudad portuaria.

El delito busca sancionar a quien difunde, sin su permiso, imágenes o videos de otra persona con contenido sexual, acción conocida como "pasar el pack" o "pornovenganza".

Al tipificarse por el Congreso de Veracruz se buscó sancionar diferentes tipos de violencia digital, como el ciberacoso, la llamada ciber persecución, la sextorsión y la trata virtual de personas.

Sin embargo, la FGE únicamente ha conseguido judicializar 2 casos: uno en 2020 y otro en 2021, aunque el organismo no detalló la edad de la víctima. Prácticamente el resto de las denuncias siguen en investigación.

Cuando se reformó el Código Penal para incorporar este delito se advirtió que en 2018 en Veracruz fueron detectados 45 mercados de explotación digital usando redes como Facebook y Twitter, con toda clase de imágenes y videos de menores.

Ahora, información del Sistema de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía veracruzana expone que la situación no ha cambiado. Hasta junio del año en curso se reportaron en total 65 denuncias por el delito de violación a la intimidad sexual en 39 de los 212 municipios del estado, en menores como mayores de edad.

Xalapa es el municipio más afectado, con 14 personas que procedieron legalmente al acusar que su intimidad fue vulnerada con la difusión de imágenes o videos de tipo sexual sin su consentimiento durante el 2021.

Siguen Veracruz puerto, Orizaba, Córdoba y Coatepec, municipios en los que se han presentado 3 denuncias por dicho delito en cada municipio, respectivamente.

Los datos arrojan que en 2020 en total se presentaron 89 denuncias por el delito de violación a la intimidad, en 39 de los 212 municipios, con víctimas tanto mayores como menores de edad y Xalapa también fue el municipio con mayor incidencia el año pasado, con 25 denuncias.

Es decir que en los últimos 2 años la capital veracruzana acumula 39 denuncias por violación a la intimidad.

Ese año, pero en Perote, se presentaron 6 denuncias por violación a la intimidad; en Orizaba 5; en Coatzacoalcos y Córdoba 4; en Catemaco y Las Choapas 3; en Tantoyuca, Veracruz puerto, Poza Rica, Ixtaczoquitlán, Cuitláhuac, Coatzintla y Coatepec fueron 2 denuncias.

Hasta ahora la Fiscalía únicamente ha iniciado un proceso en contra de un presunto responsable por el delito de violación a la intimidad sexual en Xalapa y en 2020 lo hizo en contra de un presunto responsable en el municipio de Minatitlán; el organismo no reporta si los casos ya tienen sentencia o en qué fase del proceso se encuentran.

La reforma al Código Penal de Veracruz estableció el delito de violación a la intimidad sexual lo comete quien por cualquier medio divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido íntimo o erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.

Dicha conducta se sancionará de cuatro a ocho años de prisión y multa de mil hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de que se cometa el delito. Además, se estableció que este delito se perseguirá por querella y en caso de que esta conducta se realice contra una persona en situación de discapacidad que no comprenda el significado del hecho, se perseguirá de oficio.

La Fiscalía, como autoridad investigadora, puede ordenar el retiro inmediato de la publicación que se realizó sin consentimiento de la víctima, al administrador o titular de la plataforma digital, medio de comunicación o red social que la contenga.