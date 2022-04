A mi hija me la desaparecieron un sábado de gloria en Tierra Blanca

La mirada de Jorge Hernández permanece fija en la Laguna Perené en el puerto de Veracruz, donde buzos de la Fuerza Civil realizan trabajos de búsqueda para encontrar indicios de posibles cuerpos que fueron arrojados ahí.

Alrededor de él, cientos de casas de lámina se erigen en un terreno invadido que poco a poco le ganó espacio a la laguna.

Jorge apenas habla y solo sonríe cuando otra de las integrantes del colectivo hace una broma, asegura que desde que desapareció su hija se llevaron consigo su felicidad, al igual que la de su familia.

El viento que sopla por el paso del frente frío 41 en el puerto de Veracruz, no detiene a las ocho personas integrantes del Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz que mantienen la esperanza de encontrar vivos o muertos a sus familiares.

Mucho menos detiene a Jorge que viene desde el Estado de México para hallar a su hija, Zaira Itzel Hernández Díaz, quien desapareció el 14 de abril de 2017 en el municipio de Tierra Blanca, mientras estaba de vacaciones con su novio.

"Yo le dije que, si ella se iba a casar con él que me lo presentará, si no, no tenía caso conocerlo. A lo mejor fue ese mi error, no conocerlo en persona", lamenta Jorge, quien porta una camisa blanca con la foto de su hija y un sombrero que lo protege del sol incesante de Veracruz.

Zaira conoció a su novio Ergit Domínguez mientras ambos trabajaban como elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem).

La joven de 18 años estaba comisionada a la guardia del Instituto Nacional de Migración (INM) en esa entidad y su novio contaba con el rango de comandante.

Jorge no conoció a Ergit, pues dice que llevaban pocos meses de novios, lo único que supo es que era originario de Tierra Blanca.

En los planes no estaban ir de vacaciones al estado de Veracruz, Zaira le dijo que solo iban a ir a Cuernavaca, Jorge accedió pues era un lugar cercano al Estado de México y no vio ningún problema.

"A los ocho días cambiaron los planes. A ella le dijeron que venían para Tierra Blanca y me molesté. Yo no la quería dejar, pero a final de cuentas accedí, realmente ella no debía nada", dice Jorge.

El hombre de tez morena cambia a un semblante huraño cuando habla de la desaparición de su hija, a la par de que sus ojos se llenan de lágrimas al recordar ese momento.

Cuando Jorge se enteró de la privación de la libertad de su hija se encontraba en el trabajo, él es operador de un tracto camión, el último mensaje que recibió la familia decía: "ya llegué Mom", después no supieron nada de ella.

Zaira Itzel y Ergit se encontraban de vacaciones en un balneario natural en la orilla del Río Julieta, ubicado en la frontera de los estados de Veracruz y Oaxaca dentro del municipio de Tierra Blanca.

Testigos que presenciaron los hechos narraron a Jorge que, cerca del mediodía del sábado 15 de abril un comando armado llegó al balneario y se llevó a la pareja junto con otros dos amigos que estaban en el lugar.

Bajo la mirada de docenas de bañistas que miraban cómo el grupo de personas armadas arrastraba a la pareja y a las otras personas a dos camionetas que estaban cerca del lugar.

5 años de búsqueda

Tras enterarse de la privación de la libertad de su hija Jorge y su esposa se dirigieron a Tierra Blanca, dónde se encontraron con los padres de Ergit, quienes les comentaron que hace cuatro años su hijo había huido del municipio porque era perseguido por personas del crimen organizado.

"El papá de Ergit nos dijo que lo acusaban de una muerte de un Zeta, por eso se había ido como tres o cuatro años a la Ciudad de México, es más el señor nos dijo que él lo sacó en su camioneta porque lo andaban buscando", cuenta Jorge.

Los familiares de las cuatro personas que fueron privados de su libertad esa tarde del 15 de abril, levantaron la denuncia con el número oficio UIPJ/DXVIII/TB/F5/415/2017-04, ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito de Cosamaloapan, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

También el expediente con número de folio AF/1259/2017, el delito quedó registrado en el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Fue su esposa quien se contactó con los integrantes del colectivo Justicia y Dignidad de Veracruz. Desde entonces Jorge y su familia emprendieron una búsqueda por todas las fosas clandestinas que los colectivos encontraron, la cual lleva cinco años.

"Estamos destrozados. No hay felicidad, se acabó. Yo creo que vivimos solo por vivir, porque estamos destrozados", dice Jorge.

Cada vez que el colectivo solicita ayuda para buscar en fosas clandestinas, Jorge deja su trabajo para viajar a Veracruz.

Hay veces que viene su esposa, otras su hijo, siempre con la esperanza de encontrar a "La China" como le decían a Zaira por los risos de su cabello.

Laguna Perené, punto rojo de desaparecidos en medio de la ciudad

La Laguna Perené está ubicada entre las colonias populares Dos Caminos, La Loma y La Pochota, la mayoría de casas que hay alrededor fueron construidas de forma irregular, sin servicios básicos como luz, agua y drenaje.

Un puente de tierra que pasa en medio de la laguna conecta los tres lugares, los cuales asemejan una pequeña frontera en medio de la ciudad de Veracruz.

Ahí el ambiente se vuelve tenso, no solo por la superficie del sitio, si no por los cientos de ojos que miran escondidos dentro de las casas de lámina, asegura Susana García, integrante del colectivo.

Dos buzos de la Fuerza Civil arrastran la lancha donde irán tres familiares para ayudar a las "pesquisas" como ellos le llaman al buscar dentro del agua.

La búsqueda se vuelve cada vez más complicada, debido a que además de albergar flora y fauna, en la laguna también desemboca el drenaje de los habitantes de esas colonias.

"Los buzos han encontrado de todo. Ahí en el agua hay basura, mesas, sillas, tazas de baño, sillones, ropa. Ahí te encuentras la casa completa", dice con ironía Susana García.

Son ocho personas que desde hace más de dos semanas van todos los días a ese lugar con la esperanza de encontrar alguna pista que les indique dónde están sus familiares.

"Es una laguna grande. Estos trabajos son derivados a una carpeta de investigación que tenemos y hasta ahorita no hemos encontrado nada", dice Lidia Lara Vocera del colectivo.

De acuerdo con Lida, al menos tres carpetas de investigación de personas desaparecidas dieron como punto rojo el sitio donde actualmente está la búsqueda.

La Plataforma Ciudadana de Fosas, indica que en el estado de Veracruz se reportaron 399 fosas clandestinas entre el 2006 y el 2020.

Los colectivos continúan en búsqueda de más fosas clandestinas, de acuerdo con Lida siguen los trabajos en el Kilómetro 13.5.

Además de buscar a Zaira también buscan a Orlando Estrada González, Javier de Jesús González, Tomas Elvira, Orlando Julián García, Juan Pablo Baldillo, Manuel de Jesús Guzmán, José Damián Guzmán López y Daniel Hernández. Todos ellos desaparecidos entre los años 2017 y 2021.

Al igual que Jorge, todos los familiares de desaparecidos que este 8 de abril buscan en la Laguna Perené confían que en este punto exista una pista para dar con el paradero de sus desaparecidos.