A laguna de El Castillo llegan hasta turistas, pero no los urbanos

XALAPA, VER.- Lugares como la laguna de El Castillo, en la periferia de Xalapa, son visitados hasta por turistas y familias que buscan convivir los fines de semana, pero los habitantes de la zona ni siquiera tienen servicio de transporte urbano. Las colonias de esta localidad prácticamente se encuentran incomunicadas, a menos que los habitantes estén dispuestos a pagar hasta 100 pesos para trasladarse a la ciudad mediante el servicio de taxi.

Todos los días el transporte se complica a quienes necesitan ir al centro o algún hospital ante el rebrote de los contagios por covid-19; así como para quienes llanamente tienen que ir a trabajar, ya que las lluvias dejan anegaciones en las calles y caminos de terracería.

Y si bien, en los casi dos años que lleva la pandemia, la Dirección de Transporte del Estado permitió que el servicio fuera brindado por combis que antes prestaban el servicio escolar, debido a que los conductores se quedaron sin trabajo, ahora las retiraron y les prohibieron cumplir la ruta. La comunidad suplica que devuelvan las unidades.

SALIR DE CASA

Mujeres trabajadoras y madres de familia, entrevistadas por separado coinciden que el servicio de transporte que ofrecen las combis ha sido por mucho, el mejor que han tenido desde la fundación de estas colonias.

Por ello están preocupadas de la determinación de Transporte Público de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que decidió que ya no podían seguir haciendo rutas de El Castillo a La Rotonda, cerca de la zona centro en Xalapa.

Las mujeres explicaron que el servicio hasta antes de la pandemia era el urbano, sin embargo, los conductores decidieron, sin razón aparente, dejar de ingresar a las colonias.

Debido a que el brote de covid-19 obligó a la suspensión de clases por casi dos años, la autoridad permitió que las combis que prestaban el servicio de transporte a los alumnos de las diversas escuelas de Xalapa sustituyeran esas rutas.

Pero ahora, con la noticia de la reanudación de clases presenciales, la misma autoridad ordenó que el servicio cese y con ello también, la posibilidad de los habitantes de los diversos barrios de El Castillo para trasladarse a bajo costo. Ahora deben pagar hasta 100 pesos o más.

Claudia González, madre de familia y vecina del barrio La Palma explicó que diariamente deben trasladarse a Xalapa, pues en su caso, lleva a sus hijos a la escuela tanto en la mañana como por la tarde.

La mujer indica que, si bien hay paraderos de autobuses a la entrada de la comunidad, en su caso es necesario caminar unos 20 minutos para llegar hasta estos, situación que con el frío y la lluvia de la temporada es complicada, sobre todo porque tiene un bebé al que no puede dejar en casa.

De ahí que subir hasta donde se encuentran los camiones no sea una opción viable para ella y sus hijos.

"La verdad en mi caso está un poquito retirado de la parada donde pasan los camiones; nos cuesta unos 20 minutos para llegar. Es muy complicado trasladarme con mis hijos dependiendo del clima, con sol, con lluvia, cargando las mochilas", narra.

Claudia cuenta que desde que iniciaron a dar el servicio, los choferes de las combis mostraron notables diferencias con los del urbano, pues en este caso los conductores son amables además de que trabajan de menor manera.

Sostuvo que, aunque son seis combis las que prestan el servicio, este es ágil y no tienen que esperar tanto en las paradas.

"En la combi era muy fácil transportarse porque te dan la comodidad de esperar a que te sientes, con niños, bolsas y todo, es muy servicial. El urbano da hasta miedo y una vez me agarraron con la puerta un brazo. Hasta le piensa uno para subirse", señala.

Además, agrega que es el costo del transporte es relativamente bajo, actualmente en nueve pesos "que para nosotros es muy accesible porque tenemos que agarrar taxis colectivos y luego no van para Xalapa a veces. Ahora es muy difícil salir", agregó.

Criticó que, pese a que las autoridades educativas han enfatizado en retomar las clases presenciales, lo cierto es que con los rebrotes en los contagios varias escuelas volvieron a cerrar -entre estas la de sus hijos- por lo que es una falacia que los choferes hayan recuperado sus ocupaciones habituales y por ello ya no deban dar el servicio a El Castillo.

"La verdad no. Nosotros estamos sufriendo porque no tenemos el servicio y ellos porque no tienen trabajo. Esta semana volvieron los niños a clases virtuales. Ellos no pueden prestar el servicio allá y nosotros no tenemos el servicio acá", recrimina.

Yolanda García de 62 años se queja que ella debe ir todos los días a su centro de labores a la cabecera municipal hasta donde los taxistas le han querido cobrar incluso 120 pesos por corrida.

"Ahorita por pandemia aquí hay muchísima gente contagiada y yo soy una persona de 62 años y la verdad me preocupa pues tengo que salir a trabajar y eso de andar en los autobuses todos llenos me dan miedo. Luego los conductores andan como locos y no andamos a gusto", dice.

Explicó que además del traslado a su trabajo, necesita el servicio para acudir al médico y hacerse de manera frecuente exámenes para la detección del coronavirus, por lo que no puede diariamente estar erogando estas cantidades en transportarse.

Dijo que en su caso regresa comúnmente hasta entrada la noche y su temor aumenta porque es insegura, aunque su casa queda más cerca de la estación de autobuses, hay otras personas que deben caminar hasta 45 minutos para llegar a sus destinos.

"Aparte es muy peligrosa. Hay mucha delincuencia y drogadicción porque viene uno hasta acá en la colonia Cardenista y la Gutiérrez Barrios. También ellos nos comentan que tienen mucho miedo porque se bajan en La Laguna y el camino está muy feo y les toca muy lejos".

Yolanda afirmó que todos los vecinos quieren que vuelva el servicio de las combis a la zona no solo por economía sino también por su seguridad.

Para Norma Angélica de 31 años, otra habitante del lugar, no hay mayor inconveniente para el traslado de sus hijos a la escuela puesto que estos toman clases en un centro educativo de ahí.

Sin embargo, enfatizó que el servicio de transporte es necesario para que los adultos de su familia, ella misma y sus vecinos, acudan a realizar sus obligaciones.

"Los autobuses luego andan hasta el tope, ya ni cabe la gente y siguen subiendo. En la combi era más eficiente y cómodo".

Como sus vecinas, coincidió que la parada de los camiones queda retirada de la zona que habita y para otras, incluso más, de ahí que, para prácticamente todo habitante del Castillo, reanudar ese servicio es una necesidad.

La mujer contó que los trabajadores de las combis les avisaron que dejarían las rutas el mismo día que esto aconteció y argumentaron que fue debido a que la autoridad les retiró el permiso para circular allá.

"Ojalá que apoyaran para que regresen porque esos señores son buena gente. Te tratan bien desde que te subes hasta que te bajas, todo".

PANDEMIA PEGÓ AL TRANSPORTE

Lo que ocurre con la periferia de Xalapa ha ocurrido con otros municipios cercanos. Hace poco más de cinco meses, la empresa de transportes Excelsior anunció a través de redes sociales que suspendería la ruta Xalapa-Xico-Xalapa, afectando especialmente a trabajadores y estudiantes de Teocelo, Coatepec, Xico e Ixhuacán de los Reyes.

Otras compañías también se unieron a la suspensión de las rutas, hecho que se masificó a raíz de las restricciones por la pandemia de coronavirus covid-19, incluso en la propia capital.

Hasta el momento las empresas Azteca y Coordinados no ha hecho público el por qué los autobuses dejaron de prestar el servicio como normalmente lo hacía, situación que indiscriminadamente ha pegado a los habitantes del lugar en esta región del Estado.