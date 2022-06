A Cuitláhuac le molesta Dante Delgado y Ricardo Monreal: Del Río

XALAPA, VER. - Con risas y agradecimiento a todos los integrantes del Senado, José Manuel del Río Virgen, Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), regresó a trabajar, después de ser exonerado del asesinato de Remigio Tovar Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera.

En una recepción de bienvenida, en las oficinas de la Jucopo, el político, al que prácticamente destaparon para un cargo de elección popular, contó que al interior del penal era intimidado, incluso, en su viaje a la Ciudad de México, en la madrugada de este lunes, un coche lo persiguió en su viaje, y el conductor se la pasó "lanzando luces y haciendo señas obscenas".

El político de Movimiento Ciudadano recordó cómo en el pasado apoyó, defendió, subió a tribuna en su periodo de diputado federal, y formó parte del campamento con el que se buscó defender el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2006.

Destacó que su historia, de que en el pasado apoyó a AMLO, no era para obtener el capelo protector del presidente, "me basta y me sobra con el capelo protector de ustedes".

Su estadía en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, le generó tristeza, sin embargo, le dejó mucha felicidad, pues además de que recibió el respaldo de muchos amigos, apoyarían a algunos de los internos para que recobren su libertad.

José Manuel consideró que al gobernador Cuitláhuac García Jiménez le molesta el avance de Ricardo Monreal y de Dante Delgado en Veracruz y el resto del país.

"Son dos proyectos que quieren descarrilar (...) el gobernador se ha convertido en el principal matraquero de la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum), me da mucha pena, pero hay que decirlo; y le molesta que Movimiento Ciudadano está creciendo".

Consideró que su detención, que se inventó con 11 inferencias como él: tal vez, quizá, puede ser, estaba vinculada al malestar que generan los dos senadores al gobernador García Jiménez.

En su estadía en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, dijo, estaba encarcelado con 47 internos, cuando el tema se hizo público, lo pasaron a una celda con siete y finalmente lo trasladaron a un espacio en el que estaba solo, "y en son de broma me decían: para que sientas lo que sintió Dante Delgado".

A veces lo amenazaban que a medianoche iba a llegar un helicóptero para trasladarlo a otro penal, y se escuchaba la aeronave en las inmediaciones del penal.

"Tengo 68 años, no me da ningún temor a que me pueda pasar algo, después de estar en la cárcel qué más me puede pasar, únicamente que me suelten un balazo y si eso me pasa ya sabrán que fue Cuitláhuac García, Cisneros Burgos o fue Verónica Hernández Giadáns".

En el penal no lo dejaban asistir a la iglesia los domingos y con una imagen, que le envió la senadora Josefina Vázquez Mota, le hicieron pegarla en la pared, "me dijo el director del penal: ahí tienes tu iglesia, pégala en la pared (...) ya no estés dando lata".

Comentó que el senador Dante Delgado Rannauro le envió un crucifijo que lo acompañó en su estancia en el penal, y Ricardo Monreal le dio una medalla de la Virgen de Guadalupe, "estas tres cosas no me las quitaron, afortunadamente, y esa es la justicia divina que me llegó"

Del Río Virgen relató que tiene un grupo de compañeros con los que se reúnen cada que hay sesión del Senado, y en su estadía en el penal se dio cuenta del aprecio que le tiene al grupo de trabajo de Ricardo Monreal y les ofreció disculpas.

"Sí, algo les dije, antes de irme de vacaciones a Pacho Viejo, perdónenme" dijo ante los senadores, lo que generó risas entre los participantes de la reunión de bienvenida.





am