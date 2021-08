A 9 años del asesinato de Gaby no hay justicia, critica su madre

Xalapa, Ver.- "¡No! No hay justicia en esta ciudad, en este estado, en este país", reprochó en redes sociales Bárbara Ybarra Martínez, madre de Gabriela Arlene Benítez Ybarra, desaparecida el 13 de junio del 2011 y posteriormente localizada muerta en un bosque cercano a su domicilio en la ciudad de Xalapa.

Al cumplirse once años de la desaparición de su hija, Ybarra Martínez reclamó además que las víctimas en el estado de Veracruz atraviesan por omisiones y excusas.

Y recordó que a la fecha, dicho crimen continúa en la impunidad.

"No recibimos justicia, a pesar de la lucha emprendida e incansable; de levantar voces, de exigir. ¡No! No hay justicia en esta ciudad, en este estado, en este país. No solo para ti querida Gaby, sino también para las cientos de mujeres asesinadas.

Sólo encuentras omisiones y excusas que parten más el alma de quienes vivimos esa pesadilla", criticó la madre de Gabriela Arlene.

"Una familia es un árbol y en el momento en que una de sus ramas se rompe, ya nunca más volverá a crecer. Crecerán otras ramas, saldrán hojas verdes y bellas flores, pero nada llenará nunca ese hueco, esa herida abierta o cerrada que es la muerte.

No puedo correr para abrazarte y decirte cuánto te quiero, cuánto te extraño, cuánto te necesito; no puedo explicarte lo que ahora siento; no puedo si quiera gritarlo al viento. Ahora sólo puedo escribir, sentir y susurrar mis penas al cielo", publicó Bárbara Ybarra.

Y es que inicialmente las autoridades de procuración de justicia acusaron a Bárbara Ybarra de responsable de su ausencia, al señalarla de violencia doméstica, hipótesis que luego se desechó al localizar el cuerpo de Gabriela en un paraje en Xalapa en donde ya habían realizado diligencias de búsqueda.

"Poco más de tres meses, en los que me señalaron como responsable por su ausencia, hasta que, cerca de casa, te encontraron… sin vida. Gaby, a nueve años de tu ausencia, te llevo en mi corazón como el primer día que te tuve a mi lado"

