7 momentos clave del Segundo Informe de Cuitláhuac García

XALAPA, VER.- Este 16 de noviembre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez rindió su Segundo Informe de Labores. En la presentación de los logros de su administración destacó la generación de mil 106 obras en el sector carretero, escolar, salud y de vivienda.

En el Teatro del Estado acompañado de las representantes del Poder Legislativo, Adriana Linares Capitanachi, y del Judicial Isabel Inés Romero Cruz, destacó que, aunque se hicieron "pequeñas obras" se logró erradicar la corrupción, invirtiendo el recurso público, a pesar de la pandemia, y al evitar destinar el dinero a campañas de hijos o amigos.

En reiteradas ocasiones mencionó a sus detractores de gobiernos neoliberales que, dijo, hoy los critican hasta por no saber robar, porque eso es señal de ineptitud, "lo sentimos, no sabemos robar como ustedes comprenderán".

1.- La gran deferencia con Rocío Nahle

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, inició su informe de labores al agradecer la asistencia de la titular de la Secretaría de Energía Rocío Nahle García, quien acudió como representante del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Agradezco al Presidente de la República, el gesto de enviar como su representante a una querida veracruzana, a nuestra amiga Rocío Nahle García, secretaria de Energía. Bienvenida compañera de lucha".

Al concluir la presentación del gobernador, una edecán pidió a la funcionaria federal subir al templete al lado de García Jiménez a quien saludó respetando las medidas de sana distancia. Tras varios segundos de aplausos, se dirigieron a la salida del recinto

Recientemente el INE aprobó lineamientos en los que obligará que para la elección del 2021 se garantice que la mitad de las candidaturas a gobernador serán para mujeres. Acción que se podría repetir en el 2024, cuando concluye el periodo de García Jiménez.

2.- No vio al delegado del Gobierno Federal

Con la asistencia del 25 por ciento de aforo del Teatro del Estado, sede del informe, el gobernador destacó la presencia de sus secretarios de despacho, y el seguimiento, a través de las redes, de diputados locales y federales, sin embargo, en la hora y media de discurso no vio, ni destacó la asistencia del titular de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El funcionario se sentó al lado de la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nalhe García, por lo que era visible al mandatario estatal, quien omitió mencionarlo en su discurso o agradecer la coordinación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Estado, en materia de programas sociales.

3.- A la baja los índices delictivos, "aunque le duela a los detractores"

El primer tema que destacó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, fueron los resultados en materia de Seguridad. El trabajo coordinado del estado con las fuerzas armadas como Semar y Sedena, así como la Guardia Nacional y la Fiscalía General, permiten reducir las estadísticas de violencia.

Recordó que el 9 de noviembre se dio cuenta de los logros en la materia, "hemos cumplido con uno de los compromisos más importante: disminuir drásticamente los índices delictivos; no es que ya dejaron de existir, sino que cada día son menos".

"Morena no pactó con los grupos delictivos y retó a los presuntos delincuentes al mencionar que quienes atenten contra la seguridad de los veracruzanos, enfrentarán la justicia, pues se acabó la impunidad"

"Y como mi pecho no es bodega, debo decir a nuestros detractores -que se molestan mucho que se les recuerde- que ellos provocaron que los grupos delictivos se afianzaran en Veracruz, esa es la verdad".

"Ahora se espantan, se encabritan cuando uno les recuerda el nombre de Genaro Luna o actos de corrupción como el de las cámaras de videovigilancia. Ya no voy a echar más limón a la herida de la derecha, pero sí quería ser muy claro ante la hipocresía de los conservadores, que me disculpen", destacó en su discurso.

4.- Fiscal, motivo de cambio; y mujeres al poder

Al momento que destacó los resultados en materia de Seguridad, aprovechó para resaltar el trabajo de la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns, "Muchas gracias por estar pendiente y presente de la seguridad de las veracruzanas y los veracruzanos".

Mencionó que cuando desde el Congreso local se respaldó la remoción de Jorge Winckler y la llegada de Verónica Giadáns, se logró disminuir las estadísticas delictivas y Veracruz dejó de ser el primer lugar en varios delitos.

"Son datos corroborados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad; es así como Veracruz se empieza a alejar de los primeros lugares de inseguridad, en el que lamentablemente nos dejaron".

En su discurso, destacó la presencia de las mujeres a cargo de poderes públicos, tal fue el caso del Judicial que tiene como representante a Isabel Inés Romero Cruz y agradeció la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Adriana Linares Capitanachi. "Y felicito por haber escogido a mujeres en estos altos cargos".

5.- ¿Quiénes fueron los secretarios más reconocidos?

Al dar a conocer los resultados de algunas dependencias del gabinete, Cuitláhuac García Jiménez destacó las acciones en materia de infraestructura carretera, salud, educación y vivienda.

En materia de carreteras, dijo, se realizaron 243 obras con una inversión de 3 mil millones de pesos. Para mostrar los resultados hizo uso de medios audiovisuales, pues de eso modo sus detractores no podrían rebatir las evidencias.

En su discurso destacó el trabajo de la Secretaría de Infraestructura y de su plantilla laboral, que pese a la pandemia no pararon, y eso -dijo- permitió un pequeño flujo de recursos en los municipios en los que se realizaron pequeñas obras.

Muchas de las criticas al gobierno de Morena, destacó, es la realización de obras menores en zonas alejadas, sin embargo, en el pasado no hacían ni eso, realizaban grandes trabajos para robarse el dinero que luego iba a campañas.

En materia de Educación, informó, 33 municipios recibieron obras escolar mil 390 millones de pesos con más de 480 obras concluidas al corte del 16 de noviembre.

En un acto propagandístico recordó que las diputadas y diputados federales cumplieron su palabra con el magisterio, "no lo olvidemos, fueron ellos los que cumplieron con la palabra del presidente de echar abajo la reforma".

"Ahora tenemos sentadas las bases para levantar las ruinas en las que nos dejaron la mayoría de los centros escolares, el magisterio tiene claro que no es de la noche a la mañana y saben que no nos equivocamos en el camino que elegimos juntos, y no vamos a retroceder", mencionó.

En materia de Salud, aseguró se invirtieron mil millones de pesos en 373 obras totales. Recordó que el gobierno ofreció en un periodo de tres años lograr la rehabilitación, construcción, ampliación y mantenimiento de los más de 900 centros de salud, sin embargo, ampliaron a cuatro años la meta, "la razón es lógica, tuvimos que prestar atención al coronavirus".

6.- Deja a lo último la pandemia

Al referirse a las acciones para atender la emergencia sanitaria que genero el virus Sars CoV-2, detalló la inversión de 33.9 millones de pesos para habilitar los hospitales de Coatzacoalcos, Orizaba y Minatitlán. Los espacios se convirtieron a hospitales covid.

El mandatario destacó que la austeridad y el correcto manejo de recursos públicos evitó la contratación de deuda pública para atender la emergencia sanitaria.

Como parte del Programa Emergente por contingencia sanitaria para apoyar a conductores y conductoras de taxi, se benefició con un apoyo único de mil pesos a 25 mil 842 personas de 209 municipios, se destinaron poco más de 25 millones de pesos.

En el sector turismo se ayudó a 24 mil trabajadores de ese rubro; y se otorgaron 7 mil 500 microcréditos a pequeñas y medianas empresas de 188 municipios, con lo que se logró conservar 18 mil 228 empleos

Además, la Procuraduría del Medio Ambiente realizó 12 mil acciones de sanitización; y 124 mil 434 unidades del transporte público y privadas fueron desinfectadas por personal de la SSP.

7.- Secretarios de despacho en el olvido

Al dar un recuento de las obras y acciones, no hizo mención del trabajo de gobernabilidad que se mantiene en Veracruz, tampoco se refirió al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, quien hace algunos días descartó que vaya a salir del gabinete. Tampoco hizo referencia a resultados en el campo; en materia de desarrollo económico, o de trabajo.

En materia de Turismo solo refirió que se apoyó con recursos para que durante la pandemia los trabajadores del sector lograran un ingreso mínimo desde la Sedesol.