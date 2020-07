"6 hospitales dejaron morir a Lenin": acusan bikers de Xalapa

Xalapa, Ver. - Lenin, de 17 años, ganaba 35 pesos por realizar entrega de comida a domicilio y algún "mandado" que le fuera encomendado; eso hacía hasta que un automóvil lo embistió cuando iba a bordo de su motocicleta en la avenida Rébsamen y tras 6 horas con tres costillas rotas falleció sin oxígeno y afuera de un hospital esperando ser atendido.

Sus amigos repartidores, así como grupos de motociclistas se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Veracruz este lunes, tras sepultar a su amigo "Tiburón".

Al llegar a la plaza Lerdo denunciaron que Lenin fue víctima de la negligencia de médicos que en seis hospitales de Xalapa y Coatepec se negaron a recibirlo.

Sostienen que el argumento para dejarlo sin el servicio que pudo salvarle la vida es que no tenían equipo y personal. En un nosocomio incluso les dijeron que "no recibían a pacientes covid-19", a pesar de que era evidentemente que no tenía la enfermedad.

El hecho causó indignación entre los repartidores y motociclistas de la ciudad. Casi una centena se inconformó ocupando la calle Enríquez acusando que Lenin no murió, "lo dejaron morir".

Gusto por las motos

A Lenin le gustaban las motocicletas y por eso vio en este oficio de repartidor la posibilidad de ayudar económicamente a su familia, sobre todo durante la contingencia que incrementó los servicios.

La jornada la comenzaba muy temprano y hasta ya entrada la noche y el joven repartía pizzas que iba a comprar, llevaba a entregar medicamentos a domicilio y también pagaba servicios como energía eléctrica o agua potable.

Él hacía los mandados de los ciudadanos que buscan quedarse en casa y evitar los contagios del COVID-19.

El sábado, tras el accidente, paramédicos le brindaron auxilio y al sitio de los hechos todavía llegó su mamá para verlo tendido en el pavimento.

Tras ser subido a la ambulancia comenzó el peregrinaje seis hospitales, públicos y privados, que se negaron a recibirlo. Se llegó a especular que tenía covid y por ello no fue atendido en un sanatorio

Juan Antonio Sánchez, uno de sus compañeros, estuvo con él recorriendo el Hospital Civil "Doctor Luis F. Nachón", el Centro de Alta Especialidad "Doctor Rafael Lucio", así como los hospitales privados Vital, Los Ángeles y San Francisco.

Ante el temor por atender un posible caso positivo al virus les advirtieron a los familiares que tendrían que pagar 80 mil pesos diarios para ingresarlo

"Estuvo seis horas buscando un hospital que nos atendiera, fuimos hasta el hospital de Coatepec que se supone iba a atender pacientes con trauma y nada, queremos que el secretario de Salud dé la cara y que diga qué hospital atenderá a la gente de Xalapa que tenga un accidente y no tenga covid-19", reclamaron los inconformes en su manifestación.

Casi seis horas después, el joven se quedó sin oxígeno abordo de una ambulancia en espera de ser recibido.

Sus amigos narran que ni siquiera el nosocomio otorgó un nuevo tanque de oxígeno mientras esperaba, y ahí, acompañado de al menos una veintena de "moteros" que hicieron presión para que lo recibieran, exhaló el último aliento de vida.

Por eso sus amigos quieren justicia y que el gobierno dé una explicación de qué pasará con los ciudadanos que requieran atención ajena a la pandemia.

Solicitaron al Gobierno de Veracruz y a la Secretaría de Salud que historias de este tipo ya no se repitan, pues en su opinión Lenin pudo salvarse.

"Estamos sentidos porque nosotros damos la cara por aquellos que no pueden salir de sus casas, hay mucha gente asalariada que está n en su casa, disfrutando, qué bueno que nos den trabajo, pero de se cuenta que nosotros nos estamos exponiendo a infectarnos y no hay quienes nos atiendan, el muchacho no tenía Covid-19".

Los repartieron entraron en comisión a Palacio de Gobierno a hablar con las autoridades e insistieron en que pedirán que haya justicia y que una historia de este tipo no se repita.