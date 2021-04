5 "hacks" sencillos para refrescar tu casa en tiempo de calor

Llegaron los días de calor para Veracruz, los cuales en las primeras semanas han alcanzado temperaturas superiores a los 35 grados en la zona conurbada, y de más de 40°C en el sur de Veracruz, lo que agobia a los habitantes del estado.

En muchas casas, ventiladores y aires acondicionados no se dan abasto para refrescar a las familias, y salir al exterior a buscar el fresco no es opción cuando no sopla el viento y nubes de mosquitos atacan las extremidades.

Por esto se deben ingeniar técnicas para refrescar las casas:

Estas son algunas técnicas y "hacks" para bajar la temperatura al interior de la casa, y no sufrir de las suradas.

1.- Techos verdes

Una técnica moderna, pero con orígenes en épocas antiguas, consiste en colocar plantas en las azoteas y techos de las casas, las cuales ayudarían a aislar el calor afuera del edificio.

Las plantas, en su proceso de fotosíntesis, absorben la energía solar y al mismo tiempo el calor, evitando que los rayos calienten la superficie del techo, por lo que el espacio debajo no se calienta de forma considerable.

Dos formas de realizar esta técnica, es la colocación de macetas con plantas adecuadas para exteriores y mucha luz solar. Con esta técnica se debe considerar el peso de las macetas y la ubicación sobre las áreas donde se sienta más calor en la casa.

Una técnica más complicada y costosa, es la siembra de pasto o plantas, instalando una estructura en donde se coloca una capa de suelo en toda la extensión del techo, sin embargo, esta puede llegar a ser más tardada debido al tiempo que le toma crecer al pasto.

El antecedente más antiguo utilizado en algunas zonas de Europa medieval, era la colocación de musgo y lechos, los cuales crecían de forma natural en las maderas y piedras del edificio. Esto también servía para aislar del frío en esas zonas.

Otro beneficio de los techos verdes es el aumento de las áreas verdes en las ciudades, lo que también ayuda a la limpieza del aire y a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

2.- Aires acondicionados sin electricidad

Los aires acondicionados que no usan electricidad, también conocidos como EcoCoolers, son un ingenioso invento que surgió en Bangladesh, uno de los países más calurosos del sur de Asia, en donde la humedad y el sol provocan un ambiente sofocante en las casas.

Estos aditamentos son muy sencillos: Consiste en una placa de madera, cartón o tabla roca perforada con un patrón de círculos, del tamaño de una taparrosca de botella. En estos agujeros se colocarían botellas reusadas de refresco recortadas en forma de embudo.

Las placas se colocan en puertas o ventanas, con la parte ancha de los embudos apuntando hacia afuera de la casa.

El Ecocooler usa el mismo principio físico que opera en los aires acondicionados modernos; al hacer pasar un flujo de aire de un conducto de mayor diámetro a otro de menor circunferencia, la diferencia de presión "exprime" el calor del aire y pasa con menor temperatura al otro lado del enfriador.

Esto se puede comprobar soplando sobre la mano con la boca abierta y de nuevo con los labios casi cerrados. Esta técnica puede enfriar hasta 5°C menos a la temperatura ambiente.

Construir enfriador sin electricidad es barato, ya que solo se necesitan botellas y una placa de un material del tamaño de la ventana. Además se puede hacer una para cada ventana o puerta, incluso, se pueden hacer integradas en las paredes.

3.- Colores claros en los exteriores

Se sabe que la ropa blanca y de colores claros reflejan el calor, y ayudan a mantener fresco el cuerpo, pero en las casas, pintar techos y paredes de estos colores, puede aminorar la cantidad de calor que absorben las paredes y que se filtra hacia el interior de los edificios.

Debido a esto, es común que los impermeabilizantes para casas se vendan en color blanco, por lo que es necesario mantener esta protección para reducir un poco el calor.

Las paredes exteriores de color blanco u otros colores claros también pueden rebotar el calor hacia afuera, sin embargo, esto puede afectar a los vecinos por lo que puede agregarse la colocación de plantas en exteriores, para absorber un poco de este calor.

4.- Corredor de aire

Muchas casas están construidas con un pasillo central, que conecta la sala con las habitaciones y a su vez, con el patio. En estos casos, es posible crear un corredor de aire, al abrir las puertas al frente y detrás de los domicilios.

Si la fachada o la parte trasera de las casas se encuentra en dirección del viento, es posible que las mismas corrientes de aire que pasan por el corredor arrastre el aire caliente acumulado al interior y lo saque de la casa.

Con este "hack" se puede mantener una casa fresca de forma constante mientras hayan rachas de viento.

En caso de ser uno de esos días en donde no sopla el aire, se puede apoyar con el uso de ventiladores que generen la corriente de viento al interior y la guíen hacia afuera de la casa.

5.- Ventanas reflectantes

Algunas veces, aún con aire acondicionado, la luz solar que entra por las ventanas cerradas continúa calentando el interior de las casas, por lo que los climas deben trabajar de más para enfriar.

Una solución a esto es cerrar las cortinas, pero si no bloquean totalmente el calor, la temperatura aumenta al interior, pero en caso de necesitar más protección contra el calor, se pueden instalar láminas de plástico con compuestos reflejantes que reboten la energía solar al exterior.

Estos films plásticos están diseñados con materiales que bloquean y reflejan la energía solar, además de los rayos UV y minimizan los reflejos de la luz.

Estos plásticos especializados se pueden comprar en tiendas especializadas para el hogar y también por internet, aunque tienen un costo elevado por metro cuadrado.

Una alternativa que puede funcionar parcialmente es colocar pliegos de papel lustre plateado o incluso papel aluminio por dentro de las ventanas, y con eso rebotar parte de la luz solar que genera calor.

Aplicar una o varias de estas técnicas puede significar la diferencia entre sufrir por el exceso de calor, o pasar las tardes de forma más fresca aún en el ardiente verano.

