4T busca rectificar maltrato a migrantes en Acayucan

Xalapa, Ver. - El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó como “terribles” las condiciones de las estaciones migratorias como la de Acayucan, en Veracruz. Migrantes hacinados, con retretes atestados con excremento son algunas imágenes que fueron exhibidas del edificio del gobierno federal.

La estación donde convergen hasta 3 mil migrantes –cuando la capacidad es para 800 personas- formará parte de una inversión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de 60 millones de pesos para dignificar sus instalaciones, en conjunto con la de Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, las cuales registran el mayor flujo de indocumentados en el país.

Según el Instituto Nacional de Migración (INM), el dinero se invertirá en trabajos de electricidad, abastecimiento de agua, reparación de sanitarios, fumigación, control de plagas y fauna nociva, así como limpieza integral y manejo de residuos, se informó en un comunicado.

El pasado 22 de julio, durante la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que lo que se necesita es orden. No obstante, para el gobierno veracruzano también es necesaria una ampliación.

Para el director de Atención a Migrantes del Gobierno del estado, Carlos Enrique Escalante Igual, la estación de Acayucan necesita más espacio, pues no se puede negar que los indocumentados son aglomerados en un edificio que no está construido para albergar a tanta gente.

“Me parece perfecto que se estén haciendo adecuaciones para la estación migratoria; oigo que van a mejorar los drenajes, las instalaciones eléctricas, qué bueno, pero se debe ir pensando en hacerla más grande”

Consideró que la situación en Acayucan y otras como la de Tapachula es caótica, lo que generó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de organismos internacionales y el escarnio público.

“¿Cómo es posible que haya tanta población? Es imposible que la estación migratoria pueda atender a todos. Están en un plan de hacinamiento muy severo, los baños están mal, los drenajes están por las mismas”

Los migrantes que pasan poco o menos tiempo en estas estaciones generalmente son originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, ya que inmediatamente se les da su repatriación en lapsos de dos a tres días.

Admitió que en otros casos el proceso es más tardado, sobre todo con casos de ciudadanos cubanos, lo que derivan en violaciones a Derechos Humanos y otros problemas que escapan a las atribuciones de la Dirección a su cargo.

“Por ser un asunto de carácter federal solo la federación puede intervenir, nosotros tenemos buena relación con el INM, siempre tratamos de coadyuvar con el instituto para procurar la protección de los derechos humanos de los migrantes. No vamos a la estación migratoria de Acayucan, no hemos tenido la fortuna de tener que desplazarnos para allá, todo lo arreglamos desde Veracruz, pero sí es importante ir con la CEDH y la CNDH para poder saber en qué condiciones se encuentran”.

Migración se reduce; piden apoyar a viajeros

A partir del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos para reducir el paso de los indocumentados, el funcionario insistió que en Veracruz la migración se ha reducido en 90 por ciento debido a que el INM hace su labor de contención desde estados como Campeche, Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Tlaxcala y Puebla.

“La migración en el estado de Veracruz se ha visto reducida casi en 90 por ciento, hace cinco años venían arriba del tren 2 mil migrantes todos los días, pasaban por Veracruz y ahorita no pasa tanto”, dijo Carlos Enrique Escalante Igual.

Añadió que es por ello que a la estación de Acayucan llegan tantos indocumentados detenidos, puesto que son enviados desde la península de Yucatán y los estados antes mencionados.

En cuanto a la ayuda que el Gobierno federal plantea ofrecer a los migrantes, a través de bolsas de trabajo temporales y servicios de salud, el director consideró que no quitan o restan posibilidades a los connacionales, pese a las críticas negativas que esta iniciativa gubernamental está generando.

El pasado 18 de julio, trascendió que el gobierno del Estado pidió a los alcaldes de algunos ayuntamientos emplear hasta a 100 indocumentados cada uno, medida a la que los ediles comenzaron a oponerse públicamente.

Sin embargo, Escalante Igual mencionó que a pesar de que hay Ayuntamientos, como el de Medellín, que ha dicho que no apoyará con empleos temporales, la estrategia no los obliga y que en todo caso tiene que ver con la participación de las autoridades municipales en diversos ámbitos, no solo el de empleo.

“No se le está obligando a los Ayuntamientos a darles trabajo, se está convocando porque tenemos migrantes establecidos en el estado de Veracruz, que están regularizados y a estos es a los que se les pide a los municipios que si tienen un espacio se les pueda otorgar, pero sin quitar el espacio del trabajador nacional. Se hace la invitación al Ayuntamiento que tenga la capacidad de contratar”

Señaló que hay gobiernos municipales interesados en apoyar no con empleo, pero sí brindando espacios para instalar refugios, dar alimentación, agua potable o servicios de salud.

“A lo mejor esto de darles empleo temporal sea una cuestión que no tenga mucho jale, pero hay Ayuntamientos que nos prestan sus instalaciones para ponerlos albergar, siempre al pendiente de los servicios por parte de la Secretaría de Salud, dan lotes de agua potable, alimentos, aquí participa todo mundo. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero cada quien tendrá que asumir sus responsabilidades”.

En el caso de los servicios que les ofrece la Secretaría de Salud garantizó que no designa dinero extra para atenderlos, porque además representa un porcentaje muy bajo de atención.

“La atención que se le da por ejemplo en el Hospital General de Veracruz, que tiene capacidad de 300 camas, tienen al mes uno o dos migrantes. No representa un porcentaje, no se le quita al veracruzano para dar al migrante, se les da a los dos por igual, tal vez en Oluta o Tierra Blanca el porcentaje sea del 10 o 15 por ciento, pero no figura”

Para el funcionario, se debe eliminar el pensamiento d que el migrante “viene a quitarnos algo” y se debe aprender a vivir con ellos, a ser empáticos como quisiéramos que fueran con los indocumentados mexicanos en Estados Unidos.

“Tenemos que aprender a que somos un país de paso, no podemos cerrarnos y decir que como son migrantes ya no interactuamos, tenemos que aprender a ser empáticos con el ser humano en general. Llegamos a ser racistas, clasistas y no debemos ser así, todos somos iguales, unos con más necesidades que otros y tenemos que aprender a dar”.

Agregó que actualmente en Veracruz hay iniciativas importantes de asociaciones civiles que brindan apoyo a connacionales que desean irse a trabajar a Estados Unidos de manera legal, como el de una asociación de Tlapacoyan que contrata a personal y gestiona las visas de trabajo.

“Hacen el trámite de la visa de trabajo y mandan veracruzanos a Estados Unidos a trabajar de manera legal, el año pasado enviaron 10 mil visas de trabajo, este año van por las 15 mil “.

Se trata de una agrupación que representa a 600 empresas en EU. Ellos le piden la contratación, las localizan y les hace su trámite de visa de trabajo para que vayan a trabajar de seis meses a dos años.

En el caso de esta asociación dijo que no les cobra a los veracruzanos, pues las empresas son las que le pagan por las contrataciones que hacen.

“Debemos entender una nueva migración, que, si bien es cierto Estados Unidos amenaza con aranceles, nos debemos ordenar, por poner un ejemplo, Tamsa contrata jóvenes argentinos porque saben los procesos de elaboración de tubos; se contratan a españoles en Laguna Verde porque saben prender el núcleo; somos un mundo global, ya no somos un mundo de cruzadas para ganar territorio”.