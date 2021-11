3 meses sin camiones Teocelo-Xalapa: pierden estudiantes y empleados

TEOCELO, VER. - La determinación de retirar la ruta de camiones Teocelo-Xalapa (Ruiz Cortines) benefició en gran medida a taxistas que realizan viajes colectivos desde Teocelo, pero afectó de forma indiscriminada a estudiantes, trabajadoras, amas de casa y habitantes de ese municipio que la usaban de manera habitual.

Durante semanas los ciudadanos han tocado puertas ante autoridades del transporte público, han hecho manifestaciones públicas ante medios de comunicación, han pedido la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y han anunciado marchas, pero el problema sigue.

Algunos afectados se han adaptado a lo que hay, sin embargo, a otros la economía no les permite tomar decisiones tan a la ligera, pues al día ahora deben de pagar casi 70 pesos en transporte, cerca de 500 pesos a la semana.

De acuerdo con estudiantes afectados, se programó una reunión con los responsables de la Cooperativa de Autotransportes Excélsior para abordar el tema y están a la espera de generar un acuerdo.

Sin embargo, aunque se buscó una entrevista con la cooperativa, así como la postura de la Dirección General de Transporte del Estado, ambas partes optaron por callar ante los reclamos ciudadanos.

LOS MÁS AFECTADOS

Así es para Karla Mercado, estudiante de Trabajo Social que habla de la afectación a los bolsillos que ha ocasionado la eliminación de la ruta de transporte público y las medidas que han debido adoptar.

"A veces uso el taxi colectivo, pero me cobran más caro. A veces tengo que esperar el carro hasta media hora o más para poder llegar a mi destino. Es pesado esperar más del tiempo", se lamenta.

La estudiante que actualmente realiza su servicio social en Xalapa refiere que semana con semana debe apartar, tan solo para sus pasajes, al menos 450 pesos, además de otros gastos habituales.

Pasa la misma situación con su hermano, que, si bien trabaja en Teocelo, usaba a diario la ruta por ahora eliminada.

Para Karla no es factible tomar taxis, pues de por sí, transbordando, sus gastos en otros camiones le han representado un aumento considerable sobre lo que ya venía pagando.

"Nos cobran más caro. Sí ha afectado mucho".

Abel Sánchez es trabajador, pero sabe que los estudiantes son la parte más afectada de esta decisión, que los obliga a transbordar una, dos o hasta tres ocasiones.

"Ya viene saliendo como en 40 pesos, porque de aquí a Xalapa son 24. Tomar el carro de allá serían 34 y si corren con suerte serían esos 34, sino tendrían que tomar doble ruta que vendrían siendo 40 o 45 pesos de ida, pero también de vuelta".

Para el trabajador, aunque la opción del taxi sería buena, no es viable debido a que se disparan los gastos de los usuarios. Explica que nadie los previno oficialmente de que la ruta desaparecería para que pudieran ir estableciendo alternativas viables, las que han ido construyendo a lo largo de las semanas y con los costos ya señalados.

"Solamente se llegaron a ver publicaciones por redes sociales. Creo que fue por parte de Xalapa -la determinación de quitar la ruta- porque los carros de allá tomaron esa ruta.

"Llega a afectar a muchas personas, alumnos y trabajadores que llegan por esa vía a Xalapa. A mí no me afectó, pero me pongo a pensar en los demás".

Abel apoya a los estudiantes que han desplegado acciones para intentar que la ruta sea restablecida: "cuando se unen dos o más, es cuando más caso nos hacen. Ahorita son ellos, pero tarde o temprano podríamos ser nosotros".

SUSPENSIÓN SIN MOTIVOS

Hace poco más de tres meses, la empresa de transportes Excélsior anunció a través de redes sociales que suspendería la ruta Xalapa-Teocelo -Xalapa, que pasaba por la multicitada avenida Ruiz Cortines.

No fue la única. También las compañías Loma de Oro, Alfa y Netzahualcóyotl hicieron lo mismo, dejando sin opciones a los municipios de Coatepec, Teocelo, Xico e Ixhuacán de los Reyes.

La suspensión de rutas de camiones en Xalapa y zonas cercanas se masificó a raíz de las restricciones por la pandemia de coronavirus covid-19.

Pero en el caso de la eliminación de esta ruta, no hubo causas claras de las empresas para justificar la medida.

Eso lo sabe Eva Leal, trabajadora que gasta al menos 66 pesos para ir de Teocelo a Xalapa y devolverse a casa. Y aunque no se traslada diariamente, sí ha resentido el gasto que le representa la desaparición del camión que usaba regularmente.

"Sí nos afectó demasiado. Tengo que trasladarme a Xalapa y de ahí tomar el otro autobús", dice.

La mujer lamenta que nunca los pusieran al tanto de las determinaciones de la empresa que prestaba el servicio. "No ninguna -advertencia-, nada más quitaron los carros y eso fue todo".

Ante el proceder, los estudiantes y habitantes de Teocelo habían acordado una marcha este lunes 22 de noviembre, con el fin de presionar al restablecimiento de la ruta.

Pero la manifestación fue suspendida, debido a que autoridades de Transporte Público se comprometieron con estudiantes y habitantes de esa zona a dar una solución a dichas peticiones, aunque se desconocen los acuerdos tomados o si esta reunión ya tuvo lugar.

Si bien se dio a conocer que las empresas de transporte público están aparentemente interesadas en retomar la ruta, con esta fecha ello no ha ocurrido.

En su calidad de estudiante, Karla se ha organizado igualmente con sus compañeros para recolectar firmas y pedir que se reactive la ruta. "Sería lo mejor para muchas personas".