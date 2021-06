3 maquillistas veracruzanas más influyentes en redes sociales

El día de la muerte de Bud Westmore, maquillista profesional del siglo 18, fue escogido como el día internacional del maquillista, por sus contribuciones al mundo de los productos cosméticos y el maquillaje.

Beatrice de Alba fue la primera mexicoamericana en ser nominada y ganar un Óscar a mejor maquillaje por la película Frida, en el año 2002, sin embargo, muchas mexicanas, entre ellas veracruzanas son reconocidas por sus aportes a la cultura del maquillaje.

Es por esto, por lo que La Silla Rota Veracruz, en el día del maquillista, te presenta a las cinco maquillistas veracruzanas más influyentes en redes sociales.

1. Yeri Mua

Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua o "La Bratz Jarocha", es una influencer mexicana de 19 años reconocida por sus videos sobre maquillaje, moda, belleza y estilo de vida.

Lo más "turbio" de Yeri Mua es que, a pesar de llevar poco tiempo en las redes sociales, pues publicó su primer video en noviembre del 2018, actualmente acumula más de 2 millones 900 mil seguidores en su página de Facebook.

Sus maquillajes inspirados en Selena Quintanilla, sus videos probando artículos de maquillaje o sus en vivo con su pareja Brian Villegas, la convirtieron en perfil obligado para jóvenes y amantes de los cosméticos.

Yeri Mua asegura que desde pequeña ama el maquillaje y que, así como ella "pudo lograrlo" todas y todos sus seguidores pueden.

"Sigan sus sueños por que si yo pude lograrlos ustedes podrán?", se puede leer en una publicación por el día del maquillista.

En las pasadas elecciones del 6 de junio, se viralizaron imágenes de "La Bratz Jarocha" votando por primera vez en su antiguo fraccionamiento.

2. Rebeca Mendiola

Rebeca Mendiola, originaria de la Ciudad de México, es una reconocida creadora de contenido en la plataforma digital YouTube, donde cuenta con más de un millón 500 mil suscriptores.

Mendiola es conocida por sus videos sobre moda, belleza y tutoriales de maquillaje que publica todos los domingos, para sus "amigos" de YouTube.

Rebeca escogió septiembre del 2014 como el mes en el que subiría su primer video a la red social de videos, titulado "My makeup last hrs and hrs, ¡LOOK HOW!", desde ese momento de desatacó por su singular forma de dirigirse a su audiencia, quienes todos los domingos esperan videos nuevos.

La youtuber se viralizó hace nueve meses por su colaboración con la cantante Belinda, ya que esta la maquilló hasta que "quedé wow"

3. Beautybypolly

Beautybypolly o como sus seguidores la nombran "La Polly", es una reconocida bloguera veracruzana que así sube tutoriales de maquillaje o videos de su estilo de vida.

Actualmente, cuenta con más de 200 mil seguidores en su página de Facebook, donde comparte sus rutinas de maquillaje como "Un día siendo Miss", "Vamos a desmaquillarnos y les cuento mi desgracia" o sus colaboraciones con alguna marca de maquillaje.

La Polly subió su primer video en febrero del 2020, sin narrarlo y en formato cámara rápida mostraba a sus seguidores el "Makeup básico para la escuela/trabajo".

Todas ellas comparten algo, además del amor por el maquillaje y el estilo de vida, son veracruzanas y revolucionan las redes sociales.









