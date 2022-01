3 consejos para evitar que te roben en cajeros automáticos

El uso de cajeros automáticos se convirtió en una forma fácil y accesible de manejar tus ingresos, por lo que saber qué hacer para que no te roben y estafen debe ser prioridad.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lo tiene claro, así que emitió una serie de consejos para que no seas víctima de un asaltante o defraudador.

Visitar con frecuencia el mismo cajero automático se puede convertir en una rutina que practiques sin pensar en ladrones o estafadores, sin embargo, según la Condusef podrías convertirte en víctima de un Fraude Financiero.

Si tú o algún familiar acuden constantemente a un cajero automático, considera esto y evita convertirte en víctima de #FraudesFinancieros. pic.twitter.com/YbzVj0EPpB — CONDUSEF (@CondusefMX) January 17, 2022

De acuerdo con la Condusef, un fraude financiero es todo aquel comete otra persona en contra de un usuario frecuente o no de movimiento bancarios.

Estos pueden ser cibernéticos como el SPAM con fines publicitarios, mensajes de texto con ligas a páginas desconocidas o el conocido Phising, en el que suplantan tu identidad para defraudarte.

Es así, que si acudes a un cajero serpa muy importante que tomes en cuenta estos consejos de la Condusef.

1. Verificar el cajero automático

Una de las formas más comunes en las que alguien puede usurpar tu identidad y estafarte, según la Condusef, es aquella en la que colocan algo en la ranura lectora del cajero para robar tus datos.





Por lo tanto, la Comisión recomienda verificar que no existan productos extraños o ajenos a los normales en las ranuras para leer tus tarjetas.

De encontrar algo extraño, deberás denunciarlo en el banco o ante la Condusef.

2. Revisa que no te vean digitar el NIP

Uno de los requisitos de seguridad para poder acceder a tus datos en un cajero automático es el muy conocido NIP, o Número de Identificación Personal, por sus siglas en español.

El NIP es una clase de contraseña con la que podrás retirar cualquier cantidad de dinero en el cajero, por lo que la Condusef recomienda cubrir tus manos al momento de digitarlo, con la finalidad de que no te lo roben.

3. ¿Necesitas ayuda?

¿Te ofrecieron ayuda en el cajero? Esta es una práctica muy normal si se trata de empleados certificados por el banco, no obstante, existen personas que si tu necesitarlo se acercan a ofrecer compañía.

Es así que la Condusef recomienda que, si no lograr realizar tus movimientos satisfactoriamente por tu cuenta y no hay empleados del banco cerca, no aceptes la ayuda de desconocidos.

Esta es una práctica con la que podrían robarte o defraudarte, según la Condusef.

Retirar dinero de los cajeros automáticos deberá realizarse con seguridad, así que, si lo necesitas puedes pedir escolta policial.

Esta es una práctica con la que buscan dar acompañamiento a los usuarios que necesiten retirar cantidades en efectivo satisfactoriamente.

El Programa de Acompañamiento Policial a Cuentahabientes de la Secretaría de Seguridad pública (SSP), consiste en un grupo de escoltas que te acompañan a buscar, sacar y llevar tu dinero a su destino, lo puedes pedir al 911.