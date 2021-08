10 puntos clave del conflicto por dirigencia del PAN

Xalapa, Ver.-La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el resultado del proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz y con lo anterior anuló el triunfo de José de Jesús Mancha Alarcón, quien repetía en el cargo, así como de su Secretario General y de siete integrantes más de la cúpula blanquiazul en el estado de Veracruz.

LA SILLA ROTA VERACRUZ te adelanta 10 puntos claves en el nuevo escenario del partido blanquiazul en la entidad.

1.-Anomalías confirmadas

Este miércoles en Sesión ordinaria el máximo colegiado en materia electoral además de anular el triunfo de Mancha Alarcón ordenó convocar a comicios extraordinarios para renovar el Comité Directivo Estatal. El actual dirigente había sido electo el 11 de noviembre de 2018 con múltiples señalamientos de irregularidades.

En el proceso los números arrojaron una ventaja de José de Jesús Mancha Alarcón por encima de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, situación impugnada por el equipo del ex diputado local y ex secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.

Guzmán Avilés procedió con su inconformidad ante la Comisión de Justicia de Acción Nacional, sin embargo el órgano de justicia interna avaló los resultados a favor de Mancha Alarcón.

Posteriormente Joaquín Guzmán denunció la existencia de irregularidades en la cadena de custodia del material electoral, de esta manera afectó las condiciones de validez del proceso interno; hipótesis finalmente ratificada por la Sala Superior.

Con lo anterior, el TEPJF no sólo ratificó el fallo inicial del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV); en consecuencia y de acuerdo al expediente SUP-REC-376/2019 el PAN deberá convocar nuevamente a un proceso interno.

2.- El interinato

La salida de José de Jesús Mancha Alarcón, una vez que cause estado la notificación del TEPJF, obliga a las autoridades del instituto político a designar a un presidente de manera interina.

Entre las responsabilidades del nuevo titular destaca la de organizar elecciones internas, lo cual incluye la emisión de una nueva convocatoria, el registro de aspirantes y la inscripción de planillas.

Apenas el 4 de mayo el diputado local plurinominal Omar Miranda Romero asumió brevemente la dirigencia interina del Comité Directivo Estatal. Él es un allegado a Mancha Alarcón.

Su arribo al CDE fue obligado por una resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, el cual mandaba al entonces dirigente José de Jesús Mancha Alarcón a separarse del cargo.

Investido como presidente del Comité Directivo Estatal Omar Miranda presidió el cinco de mayo pasado la sesión interna en donde reincorporaba nuevamente a Mancha y a Carlos Valenzuela a los cargos en conflicto por el fallo del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV)

No obstante, tras la resolución de la Sala Superior la dirigencia nacional del Partido sigue sin informar qué persona deberá reemplazar a José Mancha en la presidencia o si esta decisión recaerá en el propio CDE.

3.-La división

Este mismo miércoles el coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en el Congreso de Veracruz, Sergio Hernández, anunció la exclusión de la bancada y la petición de expulsión del partido de los diputados Nora Jessica Lagunes Jaúregui y Enrique Cambranis Torres, supuestamente por votar a favor el dictamen presentado por Morena y suspender provisionalmente los poderes en el municipio de Mixtla de Altamirano.

Dicha acción le implementó el coordinador panista, quien dijo que ya pidió al Comité Directivo Estatal del PAN la expulsión de sus compañeros por aprobar decisiones contrarias a la posición política del Partido, como impulsar una reforma a la Constitución que permitiría la remoción del fiscal general, Jorge Winckler.

“Es urgente una oposición firme. Los tiempos actuales nos obligan a replantear la postura que debemos tener como oposición real frente a lo que parece el retorno a los peores momentos de la vida pública en el país y en Veracruz”, justificó el panista en conferencia de prensa.

Detalló que también se impuso un apercibimiento a Rodrigo García Escalante, quien también votó a favor de la suspensión provisional de poderes en Mixtla de Altamirano, una conducta que no ha sido reiterada como ocurre con Cambranis y Lagunes Jáuregui.

4.-El Berrinche

La diputada recién expulsada de la bancada panista, Nora Jessica Lagunes Jaúregui, calificó la decisión del líder de la fracción como un “berrinche” y un “arrebato” del coordinador Sergio Hernández, quien sabe que se está jugando el puesto en caso de que Mancha Alarcón pierda las próximas elecciones internas.

De igual forma advirtió que formulará un juicio de defensa de los derechos del ciudadano para defenderse.

“Su arrebato lo único que está haciendo es dividir al partido, en tiempos en los que tenemos que estar más unidos que nunca”, opinó la legisladora, quien descartó emigrar al partido Morena.

Reiteró que Hernández incurrió en actos de justicia selectiva, dado que el dictamen de la Comisión de Vigilancia para intervenir la tesorería de Mixtla de Altamirano lo firmaron otros diputados de la bancada azul.

“Yo no sé porque quiere ahora desconocer a algunos, pero ahora que salió la resolución del Tribunal Electoral no me queda duda que es un tema de soberbia y abuso de autoridad, porque él piensa que con salir a señalar va a manchar algo.

“Está totalmente equivocado porque está fuera de Ley. Sergio no es el PAN, es un diputado que no contó en su momento con el apoyo de la ciudadanía para poder ser diputado y aun así lo pusieron como plurinominal y ahora quiere llegar a imponer sobre los demás y hacer creer que él es el PAN”, acusó.

Hernández participó en la pasada LXIV Legislatura y compitió para repetir en la actual cámara por mayoría relativa, pero al perder la contienda con la candidata por la coalición en el gobierno Morena-PT-PES, Ana Miriam Ferráez, tuvo que arribar al cargo como plurinominal.

5.-La eliminación

El otro afectado por la decisión, el diputado plurinominal Enrique Cambranis Torres, calificó la expulsión ordenada por Sergio Hernández no solo como una decisión apresurada, sino como un procedimiento de eliminación de los contrincantes de Mancha Alarcón.

“La verdad fue muy apresurado, parece que a sus contrincantes los quiere eliminar de alguna forma pero yo te aseguro que voy a seguir en el PAN”, externó en entrevista.

Aunque lamentó la medida advirtió que Sergio Hernández no es el “dueño” del partido”.

“De entrada lamento el tema. Pero no es un asunto de él, nadie es dueño del PAN, ellos no son dueños del PAN y yo nací en el PAN. Me atrae no porque lo diga, no porque me convenga: me atrae como forma de vida de sus principios”, afirmó.

Ante la elección por delante, Cambranis Torres aseguró que el Partido buscará una “unidad real, no de palabras” para contrarrestar el mal gobierno de Morena.

Sobre la decisión del Tribunal indicó que el ente jurisdiccional les dio la razón a los integrantes de la planilla de Joaquín Guzmán Avilés.

“Como siempre se dijo que esta elección la habíamos ganado y que esta elección había sido más de estado, lo cierto es que nos toca demostrar de manera contundente y correcta que el equipo de Joaquín Guzmán es el que quiere el panismo en la presidencia”.

6.-Los caciques

Tras el anuncio de Sergio Hernández de poner una sanción administrativa a su homólogo Rodrigo García Escalante, hijo del ex Contralor del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Ricardo García Guzmán, el también legislador panista aseguró que no ha sido notificado y que “hay cosas más importantes en Veracruz” que las exclusiones y los procesos de expulsión.

Hay que recordar que en días pasados el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, enfiló sus acusaciones en contra “una familia política de Pánuco”, a quienes los relacionó con el grupo criminal “Grupo Sombra”, con presencia en el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas. Tras dicho comentario García Escalante votó a favor de la desaparición de poderes en Mixtla de Altamirano.

La declaración tomó por sorpresa al diputado Rodrigo García Escalante, quien dijo “no sentirse aludido”.

“Cada quien es responsable de lo que dice y yo no me siento aludido ni en lo más mínimo de los comentarios del Gobernador, estoy trabajando y voy a seguir trabajando conforme a lo que pienso y a lo que piensen la mayoría de los veracruzanos. El Gobernador tiene su estilo, yo tengo el mío y voy a seguir trabajando, no me siento aludido, es más me acabo de enterar porque no presto atención a ese tipo de situaciones”, minimizó.

Sobre la expulsión de sus compañeros de bancada y su apercibimiento, el legislador aseveró no haber sido notificado de la resolución asumida por el coordinador de la bancada.

“No me han notificado nada y no tengo nada que comentar al respecto. Respeto mas no comparto muchas decisiones, (...) no tengo nada que comentar respecto a las decisiones que se tomen. Para mí el tema más importante que una decisión interna de la bancada es que hay que trabajar por Veracruz, es lo más importante, respeto la decisión del tribunal (al anular el triunfo de Mancha Alarcón”, justificó.

7.- La próxima elección interna

El fallo del Tribunal abre la posibilidad para que Joaquín Guzmán Avilés de nuevo postule su aspiración rumbo al Comité Directivo Estatal.

De entrada, el ex alcalde de Tantoyuca aplaudió en entrevista el resolutivo de los magistrados del TEPJF y reconoció que la Sala Superior validó las pruebas presentadas que demuestran las trampas de su adversario.

Sobre la expulsión de Nora Jessica Lagunes y Enrique Cambranis advirtió que un coordinador de bancada debe contar con la capacidad de unir al grupo, no de dividirlo.

De hecho, acusó a Sergio Hernández de incurrir en violaciones al proceso legislativo, toda vez que no ofreció a los involucrados, pruebas contundentes y una forma de defender sus derechos.

Además dejó en claro que no permitirán que Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, intervenga como “delegado” del Comité Directivo Nacional durante el proceso de renovación de la dirigencia estatal.

8.-PAN se debilita en el Congreso local

La exclusión y el inicio del proceso de expulsión de los dos legisladores locales del blanquiazul debilitan a la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso, la cual deja de contar con trece legisladores aunque continúa como la segunda mayoría.

El contrapeso de los panistas dependerá de los cabildeos de Acción Nacional con los demás grupos parlamentarios: el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, con tres diputados; la fracción PRI-PVEM, con tres y la bancada “Del lado correcto de la historia” con 4 integrantes.

El debilitamiento de la fracción azul acontece antes de dos debates principales en el Congreso del Estado, y a los cuales el PAN expresa su rechazo: la reforma al Código Civil para avalar modificaciones al matrimonio igualitario, el “divorcio exprés” y la pensión compensatoria, además de la Interrupción Legal del Embarazo o el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación.

9.-Negro historial de Mancha

Previo a la elección extraordinaria, sobre José Mancha ya pesaban acusaciones de tráfico de influencias en cuanto a la asignación de contratos de obra pública para su empresa IZAL Inmobiliaria durante el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, además de gozar de convenios de publicidad para medios de comunicación afines a su familia por parte del Congreso del Estado en la LXIV Legislatura, cuando Sergio Hernández era presidente de la Junta de Coordinación Política y este órgano definía los contratos con medios de comunicación.

Las licitaciones de infraestructura se concretaron durante el ejercicio del ahora Senador Julen Rementería del Puerto, padre del actual diputado local del PAN, Bingen Rementería Molina, como Secretario de Infraestructura y Obras Públicas y continúan siendo investigados por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

10.-Turbios antecedentes de “El Chapito”

Contra Joaquín Guzmán Avilés también pesa una cadena de señalamientos por anomalías derivadas en el servicio público, principalmente durante su gestión como presidente municipal de Tantoyuca y después como Secretario de Desarrollo Rural y Agropecuario.

Una de las acusaciones contra Joaquín Guzmán es la “desaparición” de 38 millones de pesos destinados inicialmente al Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (Fiverfap), tras el informe de resultados de la cuenta pública 2017 presentado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), órgano que continúa interponiendo denuncias por irregularidades en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.